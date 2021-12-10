3 วิธีในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น โดยอ้างอิงจากนักจิตวิทยา

ทางลัดสู่การมีความสุข
การโค้ช
อาจฟังดูเหมือนปลายทางที่เพ้อฝัน แต่คุณสามารถใช้ชีวิตดุจดั่งอีโมจิยิ่มแฉ่งได้จริงๆ ด้วยแนวทางง่ายๆ ต่อไปนี้
เคยมีความรู้สึกค้างคาหรือไม่ว่าคุณควรมีความสุขกว่านี้ เช่น ชีวิตของคุณกำลังไปได้ดีตามที่คนอื่นมองในเอกสารหรือบน Instagram คุณกำลังฝึกงานหรือได้งานแล้ว มีอะพาร์ตเมนต์สวยงาม มีสังคมกว้างขวาง ฯลฯ และคุณก็ไม่มีสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดปกติในชีวิต แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ขาดหายไป
ข้อมูลจาก Martin Seligman, PhD นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงบ่งชี้ว่า คุณไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริง คุณแค่ใช้ชีวิตไปตามสภาพ แค่มุ่งเน้นไปกับวิธีตอบสนองความสุขแบบต่างๆ เท่านั้น (เช่น การซื้อเสื้อผ้าใหม่หรืออัพเกรดโทรศัพท์) หรือสะสมประสบการณ์และความสำเร็จต่างๆ เท่านั้น (เช่น ชนะการแข่งขันหรือปิดเทอมพร้อมด้วย GPA ที่สมบูรณ์แบบ) สามารถทำให้คุณมีความสุขอยู่ได้สักพัก เขากล่าว แต่ความสุขนั้นจะจากไปอย่างรวดเร็ว
Seligman กล่าวว่า ความสุขที่แท้จริงมาจากการใช้ชีวิตที่มีความรู้สึกเต็มอิ่มอย่างลึกซึ้ง การค้นหาสิ่งต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมและการต้องสละเวลาเพื่อทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่คุณเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ จะนำไปสู่การมีเป้าประสงค์ที่ยั่งยืน และนั่นคือสิ่งที่จะเติมเต็มถ้วยรางวัลด้านอารมณ์ของคุณเอง
“มันคือการเดินทาง ซึ่งไม่มีวิธีชี้วัดใดๆ ในการ 'สร้างความสุข’”
Melissa Green
PsyD, นักจิตวิทยาคลินิกที่ได้รับการรับรอง
3 ขั้นตอนที่จะทำให้คุณเบ่งบานใจ
แนวคิดการค้นหาและใช้ชีวิตตามเป้าหมายอาจเป็นเรื่องน่ากังวลไม่ใช่น้อย แต่อย่าคิดว่าสิ่งนี้เป็นความพยายามเพื่อให้ได้รับช่วงเวลาความสำเร็จเพียงครั้งเดียว และเมื่อไปถึงจุดนั้นจะได้พบกับสวรรค์แห่งความสุขอย่างแท้จริงและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของชีวิต “มันคือการเดินทาง ซึ่งไม่มีวิธีเฉพาะใดๆ ในการ ‘สร้างความสุข’” Melissa Green, PsyD นักจิตวิทยาคลินิกที่ได้รับการรับรอง กล่าว "ความรู้สึกจะไม่เหมือนการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้วคุณได้ไปยืน ณ จุดสำเร็จตรงนั้น"
นอกจากนี้ (และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง!): ความพยายามเพื่อมุ่งสู่ความสุขอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นภาระหนักขนาดนี้ คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตหรือต้องยอมทิ้งทรัพย์สมบัติทางโลกที่มี แล้วก็ไปนั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง หรือ 5 ชั่วโมงในทุกๆ เช้า คุณแค่เพียงเริ่มโดยการทำขั้นตอนหลักๆ เหล่านี้ตามทฤษฎีของ Seligman
1. เพิ่มความสุขแบบฉับพลันให้มากขึ้น (อย่างพอประมาณ)
ได้ผลอย่างไร: การทำบางสิ่งที่น่าหลงใหลอาจสร้างอารมณ์ร่วมต่อสิ่งนั้นได้ในทันที Green กล่าว ซึ่งเป็นเพราะการหลั่งของสารโดปามีนที่เป็นสารส่งผ่านประสาทที่ส่งผลต่ออารมณ์ ลองคิดถึงการเป็นเซียนดึงข้อโดยไม่มีคนช่วย การดื่มกาแฟยามเช้ากลางแจ้ง หรือหาต้นไม้สวยๆ มาไว้ในสวนของตัวเองเพิ่ม
จริงๆ แล้ว เมื่อพูดถึงการทำให้เกิดอารมณ์ที่ดีนั้น การมีกิจกรรมช่วงสั้นๆ ที่ให้ความเพลิดเพลินและความสุข (อย่างที่กล่าวไว้ด้านบน) สามารถส่งผลกระทบที่ยืนระยะได้นานกว่ากิจกรรมใหญ่ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว เช่น การเลื่อนตำแหน่งครั้งใหญ่หรือการแต่งงาน “นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเพลิดเพลินไปกับความสุขเล็กๆ ถึงเป็นเรื่องสำคัญ” Green กล่าว
ลองทำดู: คุณอาจตามหาสิ่งที่ทำแล้วเพลิดเพลินไปแล้วใช่ไหม สิ่งสำคัญคือคุณต้องไม่เข้าสู่ช่วงการออกตามหาสิ่งที่น่าสนใจบ่อยครั้ง เพราะสิ่งใหม่ๆ อาจทำให้คุณพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้น้อยลง Green กล่าว และหากว่ารูปแบบหลักที่จะเติมความสุขให้กับคุณคือการมีงานประจำ การมีทีวีจอใหญ่กว่าเดิม หรือได้ไปปาร์ตี้ครั้งต่อไป (บางคนอาจมีแค่นี้แหละ) แล้วล่ะก็ ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มสำรวจจิตใจตัวเอง Aaron Weiner PhD, นักจิตวิทยาสำหรับการบำบัดรายบุคคล (Concierge Psychologist) และเจ้าของพอดแคสต์ Let’s Talk อธิบาย ขั้นตอนต่อไปจะให้คุณเห็นภาพมากขึ้น…
2. หากิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจของคุณได้อย่างเต็มที่
ได้ผลอย่างไร: การกินหรือช็อปปิ้งเป็นเรื่องสนุก แต่การทำกิจกรรมที่คุณเข้าไปมีส่วนร่วมจะมอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากว่า การมีส่วนร่วมคือการรู้สึกว่าตัวเองจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างโดยสมบูรณ์ เช่น เมื่อคุณกำลังมีความสุขไปกับการวิ่งระยะไกล ดื่มด่ำกับหนังสือที่สนุกเหลือเชื่อ หรือมีสมาธิอย่างลึกซึ้งระหว่างการเล่นโยคะ หากมีบางคนถามว่าคุณรู้สึกอย่างไร คุณก็อาจไม่จำเป็นต้องตอบว่ามีความสุขเสมอไป แต่คุณอาจมีความรู้สึกสงบ Carla Marie Manly, PhD นักจิตวิทยาคลินิก ผู้แต่งหนังสือ Joy From Fear กล่าว คุณกำลังอยู่ในภาวะการไหล (flow) ซึ่งสมองของคุณหยุดคิดฟุ้งซ่านเพราะคุณกำลังจดจ่อไปกับสิ่งนั้น 100 เปอร์เซ็นต์
ลองทำดู: เราขอเดาว่าคุณน่าจะมีเวลาอยู่แล้วในแต่ละวันหรือสัปดาห์ที่คุณใช้สมาธิไปกับบางสิ่งอย่างเต็มที่ (และเพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้น เอาล่ะ ไม่ใช่ประชุม Zoom แน่นอน) แต่หากสิ่งที่คุณเคยทำก่อนที่ชีวิตจะยุ่งเหยิง กลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญหรือคุณไม่ได้สนใจอีกต่อไปแล้ว งั้นคงถึงเวลากลับไปวางแผนชีวิตใหม่อีกครั้ง “เมื่อไรก็ตามที่คุณพูดว่าคุณต้องการมากขึ้น [ระหว่างที่กำลังทำกิจกรรมอยู่] ก็แปลว่าคุณกำลังมีส่วนร่วมแล้ว” Manly กล่าว
เริ่มโดยการระดมสมองเพื่อหากิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดแข็งของคุณ "ยิ่งคุณรู้สึกว่าต้องลงแรงมากเท่าไร การลงมือทำอย่างตั้งใจก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น" Manly กล่าว หากคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ ให้ลองเล่นกีฬาชนิดใหม่ อยากปลูกต้นไม้ในห้องนั่งเล่นใช่ไหม ให้ไปเข้าร่วมกับสวนชุมชนและหาแปลงปลูกผักเป็นของตัวเอง หรือเป็นคนที่หยุดถ่ายรูปไม่ได้เมื่อเห็นอะไรสวยๆ งามๆ ใช่ไหม ให้ไปที่พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือลงเรียนถ่ายภาพ
การหาไอเดียจากผู้อื่นอาจมีประโยชน์เช่นกันหากคุณประสบความยากลำบากในการหาความสนใจ ถามแฟนหรือเพื่อนเกี่ยวกับเวลาที่คุณทำตัวหมกมุ่นหรือมีความสุขมากๆ Green แนะนำ หรือเริ่มจดบันทึก โดยในแต่ละวันให้เขียนสามช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีความสุข พบกับบางสิ่งที่มีความหมาย หรือทำสิ่งนั้นได้ดีอย่างไร้ที่ติ จากนั้นบอกเหตุผลว่าทำไมถึงรู้สึกเช่นนั้น โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมนี้เพียงกิจกรรมเดียวสามารถเพิ่มความสุขขึ้นมาได้ และเมื่อทำไปเรื่อยๆ คุณจะเริ่มพบเบาะแสของสิ่งที่คุณใส่ใจอย่างลึกซึ้ง
3. ทำสิ่งต่างๆ เพื่อคนอื่น
ได้ผลอย่างไร: อ้างอิงจาก Seligman ความรู้สึกเต็มอิ่มที่แท้จริงได้มาจากความรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายในโลกใบนี้ โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งนี้เกี่ยวกับชีวิตที่ขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมาย ซึ่งหลอมรวมกับคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่มีความสำคัญกับคุณอย่างแท้จริง ลองคิดถึงความดีประเภทต่างๆ เช่น ความเอื้อเฟื้อ ความกตัญญู ความยุติธรรม และความกล้าหาญ
ความหมายของชีวิตเกิดขึ้นจากความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรู้สึกที่ว่าการกระทำต่างๆ ของคุณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง "การกระทำที่ใจของคุณรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้นอาจนำไปสู่ความหมายของชีวิตและเติมเต็มความสุขให้กับผู้อื่นได้" Weiner กล่าว การสนับสนุนแนวคิดหรือการเคลื่อนไหวที่คุณเชื่อมั่นก็เป็นอีกตัวอย่าง "หลักใหญ่ใจความก็คือการเกื้อกูลสิ่งอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง" เขากล่าว
ลองทำดู: การค้นหาความหมายทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอาสาสมัคร การทำงานที่ตัวเองพอใจ การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือแม้แต่การสำรวจในเชิงจิตวิญญาณ สิ่งสำคัญคือการค้นหาอะไรที่สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญต่อตัวคุณ และสิ่งที่คุณทำได้ดี Weiner กล่าว
ในชีวิตการทำงาน ให้มองหาบริษัทที่มีค่านิยมองค์กร (เช่น ความหลากหลายและความเท่าเทียมในที่ทำงาน หรือการอุทิศตัวเพื่อสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด) ที่ตรงกับของคุณเอง Weiner กล่าว และเป็นบริษัทที่ให้เปิดโอกาสให้คุณทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่คุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริง Weiner กล่าวเสริม และในเวลาส่วนตัว ให้วางแผนว่าคุณจะทุ่มพลังงานให้กับสิ่งใด และทำภาระที่รับผิดชอบต่างๆ ให้สำเร็จเพื่อให้ความหลงใหลในสิ่งที่ทำคงอยู่ต่อไป
หากคุณเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม คุณอาจตื่นเต้นไปกับการจัดการทำความสะอาดสวนสาธารณะในละแวกบ้านหรือการแข่งขันเพื่อระดมทุนให้กับสัตว์ป่า หรือถ้าหลงรักการได้พูดคุยกับผู้คนหรือรับฟังเรื่องราวต่างมุม ก็ร่วมทีมส่งอาหารให้กับคนยากไร้หรือเข้าร่วมแคมเปญแบบเคาะประตูบ้านทีละหลังเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณให้ความสนใจ Weiner แนะนำ
วิธีเหล่านี้อาจเหมือนกับก้าวที่ยิ่งใหญ่จากที่ที่คุณยืนอยู่ในตอนนี้ ดังนั้น ขอแค่เริ่มด้วยการตอบรับกับบางสิ่งก่อน เช่น จำกัดเวลาเล่นดัมเบลล์ที่คุณรัก เริ่มงานอดิเรกใหม่ๆ หรือไปทำงานอาสาสมัคร ทั้งนี้ แม้จะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่คุณอาจรู้สึกผิดหวัง แต่จะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่คุณจะรู้สึกมีความสุขมากๆ ผมกล้าพูดเลย
เรียบเรียงโดย Marygrace Taylor
ภาพประกอบโดย Kezia Gabriella
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