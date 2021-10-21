ภาวะหมดไฟคืออะไรและจะป้องกันได้อย่างไร โดย Dr Christina Maslach

พอดแคสต์ Trained: สู้กับภาวะหมดไฟไปกับ Dr Christina Maslach
การโค้ช
อย่าโทษตัวเองเลย เพราะภาวะหมดไฟที่เราเจอล้วนเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม มาเรียนรู้วิธีแก้ไขกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับ Dr Christina Maslach
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
ในสภาวะที่ภาระงานมากจนเกินควบคุมและบางครั้งคนทำงานก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่ต้องการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้คำว่า “เบิร์นเอาต์” หรือ ภาวะหมดไฟ จะกลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งก็เป็นที่มาของแขกรับเชิญของเราอย่าง Christina Maslach, PhD ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of California ณ เมืองเบิร์กลีย์ และผู้บุกเบิกในสาขาการวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะหมดไฟในการทำงาน สำหรับ Trained ใน Episode นี้ Dr Maslach จะมาร่วมพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer เพื่ออธิบายว่าอะไรคือความหมายและอะไรที่ไม่ใช่ความหมายของภาวะหมดไฟ พร้อมเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายบางส่วนว่า “Mental Health Day” หรือ วันหยุดเพื่อรักษาสุขภาพจิตของพนักงาน มีประโยชน์อย่างไรและเรื่องไหนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์ของการพูดคุยในครั้งนี้อยู่ที่แนวทางแก้ไขของ Dr Maslach ซึ่งได้นำเสนอ 6 เส้นทางสู่การสร้างพื้นที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ อันเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยนานหลายสิบปีของเธอ โดยที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อสุขภาพของเรายิ่งขึ้นได้
“การมองแค่ว่าคนคนหนึ่งทำตัวผิดปกติ เท่ากับคุณกำลังลืมตั้งคำถามเรื่องหนึ่งไปเลยว่าอะไรทำให้คนคนนั้นรู้สึกอย่างที่แสดงออก”
Christina Maslach
PhD ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of California เมืองเบิร์กลีย์
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ