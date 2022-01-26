Kayla McBride ผู้เล่น WNBA พูดคุยเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพจิตสำหรับนักกีฬา

พอดแคสต์ Trained: มินิซีรีส์สุขภาพจิต: Kayla McBride
การโค้ช
ก่อนจะขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ในคอร์ท McBride เป็นที่ 1 ของตัวเองมาก่อน ลองฟังวิธีโฟกัสเรื่องสุขภาพจิตเพื่อพลิกเกมและเปลี่ยนชีวิตกัน
Trained คือพอดแคสต์ที่จะพาไปสำรวจความล้ำยุคของฟิตเนสแบบองค์รวม
สำหรับ Kayla McBride แล้ว บาสเก็ตบอลไม่เคยเป็นแค่เกม แต่ยังเป็นที่หลบหนีจากบาดแผลในวัยเด็ก หลบหนีจากการต้องต่อสู้ดิ้นรนกับผลกระทบด้านจิตใจที่ตามมา อย่างไรก็ตาม เมื่อการเล่นกีฬาถูกสั่งห้ามเพราะโรคระบาด ชีวิตของเธอจึงถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง ผู้หญิงที่อยู่ใต้ตัวตนนักกีฬาของเธอ ใน Episode สุดท้ายของมินิซีรีส์สุขภาพจิต 3 ตอนจบนี้ WNBA รุ่นเก๋าร่วมกับผู้ดำเนินรายการ Jaclyn Byrer จะพาเราไปดูเส้นทางสู่การรักษาเยียวยาใจ ซึ่งเริ่มด้วยการตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวของเธอออกสู่สาธารณะ โดยเธอพูดอย่างเปิดอกถึงการต่อสู้กับความอ่อนแอภายในจิตใจจนได้ชัยชนะอันหอมหวานมา ชัยชนะที่หมายถึงความผูกพันกับครอบครัวมากขึ้น และหมายถึงความสุขที่ได้จากการเล่นกีฬามากขึ้น นอกจากนี้เธอยังชวนคุยว่า การได้ร่วมวงพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตช่วยทำให้คนอื่นๆ รวมถึงตัวเธอเองได้เข้าใจว่าความเป็นนักกีฬามีมากกว่าแค่เบอร์เสื้อหรือผลงานปิดท้ายฤดูกาลอย่างไร มาลองฟังและเรียนรู้ว่าทำไมการลดกำแพงลงและเปิดพื้นที่ให้คนอื่นทำแบบเดียวกันนั้นจะนำไปสู่โลกที่เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้น
“สุขภาพจิตไม่ใช่เกมตัดสินแพ้ชนะ แต่เป็นการเดินทาง”
Kayla McBride
สมาชิกทีม WNBA All-Star 3 สมัยและผู้เล่นของ Minnesota Lynx
หากมีคำถามเกี่ยวกับทัศนคติ การเคลื่อนไหว โภชนาการ การฟื้นกำลัง หรือการนอนหลับ หรือหากมีข้อเสนอแนะในเรื่องแขกรับเชิญหรือหัวข้อสนทนา ก็ส่งอีเมลไปหา Jaclyn ได้เลยที่ trained@nike.com แล้วเธอจะพยายามสรรหามาให้ตรงใจคุณ