โยคะถือเป็นการเทรนนิ่งฝึกความแข็งแรงหรือไม่

พลังแห่งผืนเสื่อ

John Porcari, PhD ผู้อำนวยการโปรแกรม Clinical Exercise Physiology ประจำ University of Wisconsin-La Crosse เผยว่า โยคะให้ประโยชน์กับกล้ามเนื้อทั้งด้านความแข็งแรง เช่น ความสามารถในการทำท่าย่อตัวยกน้ำหนักโหดๆ และด้านความอดทน อาทิ ความสามารถในการทำท่าย่อตัวได้หลายรอบติดต่อกัน งานศึกษาวิจัยขนาดเล็กของ Porcari ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารของ American Council on Exercise ชี้ว่า หลังจากผ่านไป 8 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่ฝึกหฐโยคะสัปดาห์ละ 3 ครั้งจะวิดพื้นและซิทอัพได้มากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ฝึกโยคะ 6 ครั้งและ 14 ครั้งตามลำดับ แม้จะฟังดูไม่มากนัก แต่เมื่อนำปัจจัยที่ว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ได้เทรนนิ่งแบบมีแรงต้านในรูปแบบอื่นๆ เลยมาคิดร่วมด้วย ตัวเลขที่ต่างกันนี้ก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมทีเดียว



งานศึกษาวิจัยอีกชิ้นก็พบว่าโยคะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการยกน้ำหนักแบบเบาๆ และการใช้สายยางยืดออกกำลังกายมาฝึกเพิ่มความแข็งแรง โดย Neha Gothe, PhD ผู้วิจัยและผู้อำนวยการ Exercise Psychology Lab ที่ University of Illinois at Urbana-Champaign อธิบายว่า “โยคะมีท่าทางและรูปแบบการเปลี่ยนท่าที่มีลักษณะเดียวกันกับการบริหารร่างกายโดยใช้น้ำหนักตัวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง โดยการค้างท่านั้นเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งแบบไอโซเมตริก ซึ่งจะไปเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดที่ใช้ด้วยการทำให้มีแรงตึงยาวนานขึ้น”



ตัวอย่างเช่นท่ากระดาน ท่านี้เป็นการเทรนนิ่งเสริมความแข็งแรงที่นิยมเล่นกันเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อช่วงไหล่ หน้าอก และแกนกลางลำตัว Porcari บอกว่า “การเปลี่ยนท่าที่ใช้ทั่วไปในโยคะจากท่ากระดานสูงไปเป็นท่ากระดานต่ำ [จตุรังคะ] นั้นเป็นการบริหารไหล่ อก และไตรเซป” เขาเสริมว่ายังมีท่าบริหารหน้าท้อง เช่น ท่าเรือ และท่าบริหารต้นขาด้านหน้ากับบั้นท้ายด้วยอย่างท่าย่อตัวแบบโยคะ ท่าเทพธิดา และท่านักรบ