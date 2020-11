Placeboeffekten fungerar – det här är anledningen

Ta kompressionsstrumpor till exempel. De marknadsförs som ett sätt att minska svullnad och ömhet efter träning. Men en nyligen utförd systemisk granskning av vetenskaplig litteratur, publicerad i "Open Access Journal of Sports Medicine" i år, visar att de deltagare som använde strumporna hade en lägre upplevd förekomst av ömma muskler, men att inga fördelar upptäcktes i markörer för muskelskador och inflammation. En annan studie som publicerats i "International Journal of Sports Physiology and Performance" visade att strumpornas återhämtande effekt förstärks av atleternas tro på att de fungerar.



Det finns också pneumatisk kompressionsutrustning som ser ut som mjuka höljen som omsluter armar och ben. I "International Journal of Exercise Science" noterade forskare att placeboeffekten kan vara en bidragande faktor till varför deltagarna rapporterade en kortare återhämtningstid och mindre smärta av försenad träningsvärk när de använde utrustningen jämfört med en traditionell kompressionsärm som användes kontinuerligt. (Kanske var det den tekniskt avancerade känslan hos den pneumatiska utrustningen som övertygade deltagarna, vem vet?)



Även andra återhämtningsmetoder som isbad och massage visar liknande resultat. En del forskning visar att de flesta deltagare får bättre resultat när de tror att behandlingen fungerar – ännu ett bevis på hjärnans makt.