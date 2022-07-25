Placeboeffekten fungerar – det här är anledningen

Din sambo har gjort kaffe och berättar inte att det är koffeinfritt förrän du druckit halva koppen. Du har redan börjat känna hur kaffet får dig att piggna till. Ställer du då ifrån dig koppen? Ditt svar spelar mindre roll än det fenomen som faktiskt gjorde dig piggare av koffeinfritt kaffe: placeboeffekten.



"Placeboeffekten är när någon upplever ett positivt resultat som snarare bygger på personens tro på att åtgärden ska fungera än på åtgärdens faktiska egenskaper", säger Shona Halson, fil.dr, biträdande professor vid Australian Catholic University med inriktning på återhämtning. Det handlar också om att inte tvivla på att det du testar kommer att få ett positivt resultat, även om det inte finns några bevis för det.



I jakten på bättre träningsresultat tar många atleter då och då hjälp av placeboeffekten, medvetet eller omedvetet, när de testar nya omtalade återhämtningstekniker. För oavsett popularitet finns det många återhämtningsmetoder, till exempel massagepistoler (tänk dig en borrmaskin med en skumboll längst fram) och kryoterapi (nedkylning i en iskall kammare), som både ger fysiologiska fördelar och just den här psykologiska effekten – och ibland är det faktiskt mer placebo än något annat.



Ta kompressionsstrumpor till exempel. De marknadsförs som ett sätt att minska svullnad och ömhet efter träning. Men en nyligen utförd systemisk granskning av vetenskaplig litteratur, publicerad i Open Access Journal of Sports Medicine, visar att de deltagare som använde strumporna hade en lägre upplevd förekomst av ömma muskler, men att inga fördelar upptäcktes i markörer för muskelskador och inflammation. En annan studie som publicerats i International Journal of Sports Physiology and Performance visade att strumpornas återhämtande effekt förstärks av atleternas tro på att de fungerar.



Det finns också pneumatisk kompressionsutrustning som ser ut som mjuka höljen som omsluter armar och ben. I International Journal of Exercise Science noterade forskare att placeboeffekten kan vara en bidragande faktor till varför deltagarna rapporterade en kortare återhämtningstid och mindre smärta av träningsvärk när de använde utrustningen jämfört med en traditionell kompressionsärm som användes kontinuerligt. (Kanske var det den tekniskt avancerade känslan hos den pneumatiska utrustningen som övertygade deltagarna, vem vet?)



Även andra återhämtningsmetoder som isbad och massage visar liknande resultat. En del forskning visar att de flesta deltagare får bättre resultat när de tror att behandlingen fungerar – ännu ett bevis på hjärnans makt.