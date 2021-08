Hur du förbättrar din egenvård

När vi pratar om egenvård kanske du tänker "bubbelbad och filmmaraton under ett tyngdtäcke". Det är inte fel, men det finns så mycket mer. "Egenvård är något du gör varje dag, något grundläggande och konsekvent, för att bevara din fysiska, känslomässiga och psykiska hälsa och ge dig själv chansen att bli ditt bästa jag", säger Theresa Melito-Conners, fil.dr, expert på egenvård, utbildningskonsult och författare från Massachusetts.



Egenvård handlar om mycket mer än att skämma bort sig själv. Det kan också handla om att göra något obehagligt som är bra för dig i längden (som att gå till tandläkaren) eller att ge dig själv exakt det du behöver i en viss situation (till exempel en ordentlig lunchrast), säger Ellen Bard, associate fellow vid British Psychological Society och författare till This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Egenvården fyller på dina resurser så att du kan ge mer på jobbet, på träningen och i dina relationer, säger Bard. I stället för att slösa tid och energi på att försöka tvinga dig själv att koppla av kan du ge dig själv de inre resurser du behöver för att lösa de problem du försöker låta bli att stressas av. Lite som att lägga exakt den pusselbit som fattas i stället för att slänga fram en hög bitar huller om buller och hoppas att de passar ihop.