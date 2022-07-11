Hur du förbättrar din egenvård

När vi pratar om egenvård kanske du tänker "bubbelbad och filmmaraton under ett tyngdtäcke". Det är inte fel, men det finns så mycket mer. "Egenvård är något du gör varje dag, något grundläggande och konsekvent, för att bevara din fysiska, känslomässiga och psykiska hälsa och ge dig själv chansen att bli ditt bästa jag", säger Theresa Melito-Conners, fil.dr, expert på egenvård, utbildningskonsult och författare från Massachusetts. När du mår bra i största allmänhet har du lättare för att hantera både stora och små motgångar i livet.



Egenvård handlar om mycket mer än att skämma bort sig själv. Det kan också handla om att göra något obehagligt som är bra för dig i längden (som att gå till tandläkaren) eller att ge dig själv exakt det du behöver i en viss situation (till exempel en ordentlig lunchrast), säger Ellen Bard, associate fellow vid British Psychological Society och författare till This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Oavsett vilket så fyller egenvården på dina resurser så att du kan ge mer på jobbet, på träningen och i dina relationer, säger Bard. I stället för att slösa tid och energi på att försöka tvinga dig själv att koppla av kan du ge dig själv de inre resurser du behöver för att lösa de problem du försöker låta bli att stressas av. Lite som att lägga exakt den pusselbit som fattas i stället för att slänga fram en hög bitar huller om buller och hoppas att de passar ihop.



Effektiv egenvård kräver att du först och främst lär känna dig själv, säger Ellen Bard. "Det som är bra för en person kanske inte alls fungerar för en annan, och det du behöver just nu kan vara något helt annat än det du behöver i morgon", säger hon. "Egenvård handlar om att få en djupare kontakt med sig själv och att verkligen lyssna på vad hjärtat, hjärnan och kroppen behöver."



Det viktigaste är att du alltid anpassar din egenvård till din aktuella situation. Med rätt egenvård kommer du snart att känna dig peppad på att nå dina mål. Ta hjälp av den här guiden som bygger på expertkunskaper.