Hur en stark core ger bättre träningsresultat

Vid det här laget har du säkert redan hört att det bästa sättet att stärka din core inte är genom ett oändligt antal crunches, vilka enligt Falsone ofta utförs felaktigt och är skadliga för ryggraden till och med när de görs rätt.



Helkroppsövningar, i synnerhet ensidiga (eller som utförs med ena benet eller armen) är mycket bättre. "Utfall, särskilt om du håller en hantel i ena handen, aktiverar dina coremuskler", säger Falsone. "Till och med en enarmad bicepscurl innebär en liten rotation som kroppen ska stabilisera mot." Leta efter ett träningsprogram som regelbundet använder unilaterala övningar.



Utöver det kan man komma långt med bara några minuters fokuserad coreträning. Du kan börja med att satsa fem till tio minuter på din core tre till fem dagar i veckan, säger Chaudhari. "De flesta har inte en uthållig coremuskulatur, så några minuter några dagar i veckan hjälper mycket". Om du är en av dem som har den där svårfångade uthålligheten (grattis), eller övningarna känns för lätta, är det bara att dubbla tiden.



Börja med att testa övningen fågelhunden. Stå på alla fyra och lyft upp ena armen och motsatt ben tills båda är parallella med golvet. Håll ställningen i upp till en minut. Du kan också göra en dead bug. Ligg på rygg med armar och ben uppsträckta mot taket. Sträck ut ena armen och motsatt ben tills båda svävar över golvet, sedan växlar du sidor och fortsätter. Du kan också göra plankor, sidoplankor, bencurls på en stabilitetsboll och utrullningar.



Även om du inte ser tydliga resultat på en gång, bör du ändå snabbt märka en förändring – i form av mer styrka under träningen och en allmän förbättring av rörelseförmågan.