Så ökar du träningstakten gradvis

Om du inte märker några framsteg med jämna mellanrum kan du komma att missa några av dina mindre, inte lika tydliga förbättringar och bli frestad att kasta in den berömda gymhandduken. "Ibland märker du inte ens framstegen", säger Fearon. Du kanske tror att du har uppnått din högsta nivå, men kanske har du mer energi, du hoppar högre när du spelar basket eller sover bättre. Allt detta är vinster. Använd dessa två sätt för självbedömning av dina framsteg:

Ställ dig själv tre frågor efter varje träningspass, säger Thompson Rule: Vad gjorde jag bra? Vad borde jag ha gjort annorlunda? Vad ska jag göra bättre nästa gång? Det här tvingar dig att tänka på det positiva med varje träningspass samtidigt som du är ärlig mot dig själv om hur det går och hur du kan göra små förändringar i träningen så att du kan utvecklas snabbare. Upprepa träningspasset du använder som referens var fjärde till åttonde vecka för att se hur din form blir bättre, föreslår Rothstein.

Du bör börja känna att din form är på väg tillbaka efter några veckor, säger Thompson Rule. Använd ändå den första månaden som en förlåtande period som handlar om att "få in rutinen i ditt liv igen", säger hon. Det hjälper att hitta utrustningen som får dig att känna dig som ditt bästa jag, hitta en bekväm tid att träna på och att acceptera att du kommer att behöva göra vissa förändringar till din nya rutin tills du får till det.