Så motiverar du dig själv att träna

Håll motivationen uppe
Coachning
Känner du ibland att du saknar energin till att komma igång med saker? Använd de här idrottspsykologiska metoderna för att hitta gnistan igen.
- Enligt experterna kan vi inte "tappa" motivationen. Däremot kan vår främsta källa till den ibland sina.
- För att hålla dig på rätt spår och fortsätta framåt kan det därför vara bra att ha några alternativa motivationskällor nära till hands.
- När du sedan känner dig peppad på att köra igång finns det ett helt bibliotek med roliga träningspass i NTC.
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Det är lördag och du har intagit soffläge för att sträcktitta på en serie. Du vet att du egentligen borde träna – du mår bra efteråt och du har gjort stora framsteg – men ibland är det bara så otroligt svårt att komma iväg. Varför?
"Många säger att de har tappat motivationen, men det stämmer inte", säger Lisa Lewis, EdD, licensierad psykolog i Boston som specialiserar sig på idrottspsykologi. "Motivation är någonting vi alla har inom oss hela tiden, så du kan varken få eller tappa den." När du känner dig slö kan det med andra ord bero på att det just nu är lite lågvatten i den motivationskälla som du oftast hämtar kraft ur. Men genom att ställa om och hitta din drivkraft någon annanstans kan du snabbt hitta tillbaka och fortsätta mot dina mål.
Det finns ett brett spektrum av motivationskällor. I ena änden har vi de externa faktorerna, till exempel pengar (kanske jobbar du hårt för att få bonus) eller påtryckningar från någon annan (till exempel en lärare som vill att du ska göra bättre ifrån dig). I den andra änden hittar vi de inre, djupt identitetsdrivna faktorerna som underbygger dina långsiktiga mål. Vi kallar dem ofta ditt "varför". Det kan till exempel vara en önskan om att vara en engagerad och god vän och familjemedlem eller att ha en passion för att hjälpa andra människor.
Experterna är överens om att ditt varför är den mest grundläggande och konstanta drivkraften för att nå dina mål. Ändå händer det ibland att det känns för svårt eller avlägset och då känner du inte alls samma motivation, säger Lewis. Sådana dagar är det viktigt att ha några alternativa motivationskällor nära till hands så att du inte kör fast.
Listan nedan, säger Lewis, går från externa och ytliga motivationskällor till interna och djuplodande. Känn efter och använd den som passar dig bäst för stunden. Resten kan du spara för framtida behov. I bästa fall kommer du oftast att hämta kraft från den nedre delen av listan, men då och då kan det vara skönt att ha det där ytliga att ta till.
Belöning
Om du går till gymmet får du köpa den där nya huvtröjan eller dyra krukväxten som du har önskat dig efteråt.
"Straff"
Om du hoppar över dagens onlineföreläsning måste du städa badrummet istället.
Grupptryck
Alla dina vänner följer ett träningsprogram och du vill inte känna dig utanför. Utnyttja det till din fördel.
Skuldkänslor
Din partner gav dig en gitarr i födelsedagspresent så du borde verkligen börja lära dig spela.
En förebild
Låt dig inspireras av en ambitiös vän som springer i alla väder och som alltid lyckas ta sig ut även om hen har en dålig dag.
Stolthet
Känn dig stolt över den fantastiska självkontroll du visar när du avstår från att trycka på snooze-knappen eller när du når dina mål på aktivitetsarmbandet.
"Göra det rätta"
Träna och ät rätt för att det är bra för dig. Begränsa alkoholintaget eftersom alkohol inte är hälsosamt. Gör veckans uppgifter direkt, eftersom du vet att du bara blir mer stressad av att skjuta saker på framtiden.
Identitet
Kanske är du en kontrolltyp som mår som bäst när du följer din träningsplan till punkt och pricka. Eller är du kanske en spirituell, tänkande känslomänniska som känner dig mer rotad i dig själv när du läser många böcker (istället för att bara skumma igenom nyheterna).
Glädje
Ta en löprunda, ägna en timme åt att laga hälsosam mat, stretcha ut kroppen ordentligt på yogamattan eller skriv klart nästa scen i din roman helt enkelt för att du älskar att göra det. Det kan vara svårt att komma igång med saker, men när du väl har börjat går det nästan av sig själv. Och efteråt känner du dig piggare och gladare.
Ditt varför
Ditt varför ska vara någonting som ger dig glädje, men som samtidigt har en djupare och mer långsiktig innebörd för dig. Du vill bli en mer tålmodig och närvarande partner så därför mediterar du. Du vill kunna få ditt drömjobb direkt efter studierna så därför pluggar du till och med på helgerna om det skulle behövas. "Ditt varför är starkt kopplat till lycka", säger Lewis, för det ger dig en känsla av självförverkligande. Och det är ju det som är själva poängen med att ha mål.
Text: Janet Lee
Bilder: Gracia Lam
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