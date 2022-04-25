Så motiverar du dig själv att träna

Det är lördag och du har intagit soffläge för att sträcktitta på en serie. Du vet att du egentligen borde träna – du mår bra efteråt och du har gjort stora framsteg – men ibland är det bara så otroligt svårt att komma iväg. Varför?



"Många säger att de har tappat motivationen, men det stämmer inte", säger Lisa Lewis, EdD, licensierad psykolog i Boston som specialiserar sig på idrottspsykologi. "Motivation är någonting vi alla har inom oss hela tiden, så du kan varken få eller tappa den." När du känner dig slö kan det med andra ord bero på att det just nu är lite lågvatten i den motivationskälla som du oftast hämtar kraft ur. Men genom att ställa om och hitta din drivkraft någon annanstans kan du snabbt hitta tillbaka och fortsätta mot dina mål.

Det finns ett brett spektrum av motivationskällor. I ena änden har vi de externa faktorerna, till exempel pengar (kanske jobbar du hårt för att få bonus) eller påtryckningar från någon annan (till exempel en lärare som vill att du ska göra bättre ifrån dig). I den andra änden hittar vi de inre, djupt identitetsdrivna faktorerna som underbygger dina långsiktiga mål. Vi kallar dem ofta ditt "varför". Det kan till exempel vara en önskan om att vara en engagerad och god vän och familjemedlem eller att ha en passion för att hjälpa andra människor.

Experterna är överens om att ditt varför är den mest grundläggande och konstanta drivkraften för att nå dina mål. Ändå händer det ibland att det känns för svårt eller avlägset och då känner du inte alls samma motivation, säger Lewis. Sådana dagar är det viktigt att ha några alternativa motivationskällor nära till hands så att du inte kör fast.

Listan nedan, säger Lewis, går från externa och ytliga motivationskällor till interna och djuplodande. Känn efter och använd den som passar dig bäst för stunden. Resten kan du spara för framtida behov. I bästa fall kommer du oftast att hämta kraft från den nedre delen av listan, men då och då kan det vara skönt att ha det där ytliga att ta till.