Como evitar que os mamilos fiquem visíveis através do sutiã de desporto. Perguntas nunca antes colocadas

Este assunto é algo com que não nos devíamos ter de preocupar, mas percebemos que te possas sentir insegura. Não fazes exercício para seres o centro das atenções e os mamilos visíveis através da tua camisola podem fazer-te sentir constrangida. A melhor opção será experimentares um sutiã de desporto com um pouco de enchimento ou um tecido mais espesso.

Se procuras uma cobertura de suporte elevado, o Nike Alpha é uma excelente opção. O padrão de malha sobre as almofadas irá camuflar os mamilos, enquanto a sobreposição no peito ajuda a minimizar os movimentos verticais, impede que haja tecido mamário de fora e acrescenta uma camada adicional de suporte para que te possas sentir confiante enquanto te moves. O Rival também é ideal, pois as copas moldadas protegem a tua discrição enquanto exibes a tua forma natural.

O sutiã com almofada de peça única é uma ótima escolha se quiseres proteção sem peças desconfortáveis. Um sutiã de suporte médio, foi concebido com uma almofada larga única que se insere facilmente no sutiã e é amovível para que não te sintas demasiado exposta.

Os sutiãs de suporte ligeiro são muitas vezes fabricados com tecido mais fino e, embora sejam giros, não garantem tanta cobertura. No entanto, o Nike Indy UltraBreathe marca a diferença. Além de ser giro, também tem um enchimento leve e uma sobreposição em malha extremamente leve. Foi concebido para manter a frescura, com a vantagem adicional de manter os mamilos fora de vista.

Se o teu sutiã de desporto favorito é culpado por expor os teus mamilos, podes sempre experimentar um tapa-mamilos. Podem não ser muito confortáveis, mas poderás usar o teu sutiã de desporto de eleição sem te sentires desconfortável com o que estás a mostrar.