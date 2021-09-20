Como evitar que os mamilos fiquem visíveis através do sutiã de desporto. Perguntas nunca antes colocadas

Perguntas nunca antes colocadas
Mamilos, curvas e roupa interior
Damos-te as boas-vindas às perguntas nunca antes colocadas, onde respondemos às questões que nunca ousaste fazer sobre o peito, os sutiãs de desporto e o exercício.
Por vezes, nem sequer pensas muito sobre o assunto, mas, quando alguém coloca a questão, pensas: "Sim, boa pergunta". Hoje vamos abordar duas perguntas desse tipo:
- Mais alguém se sente insegura por os seus mamilos ficarem visíveis através do sutiã de desporto?
- Como posso suportar as minhas curvas enquanto treino?
Devo treinar com roupa interior?
1. Mais alguém se sente insegura por os seus mamilos ficarem visíveis através do sutiã de desporto?
Este assunto é algo com que não nos devíamos ter de preocupar, mas percebemos que te possas sentir insegura. Não fazes exercício para seres o centro das atenções e os mamilos visíveis através da tua camisola podem fazer-te sentir constrangida. A melhor opção será experimentares um sutiã de desporto com um pouco de enchimento ou um tecido mais espesso.
Se procuras uma cobertura de suporte elevado, o Nike Alpha é uma excelente opção. O padrão de malha sobre as almofadas irá camuflar os mamilos, enquanto a sobreposição no peito ajuda a minimizar os movimentos verticais, impede que haja tecido mamário de fora e acrescenta uma camada adicional de suporte para que te possas sentir confiante enquanto te moves. O Rival também é ideal, pois as copas moldadas protegem a tua discrição enquanto exibes a tua forma natural.
O sutiã com almofada de peça única é uma ótima escolha se quiseres proteção sem peças desconfortáveis. Um sutiã de suporte médio, foi concebido com uma almofada larga única que se insere facilmente no sutiã e é amovível para que não te sintas demasiado exposta.
Os sutiãs de suporte ligeiro são muitas vezes fabricados com tecido mais fino e, embora sejam giros, não garantem tanta cobertura. No entanto, o Nike Indy UltraBreathe marca a diferença. Além de ser giro, também tem um enchimento leve e uma sobreposição em malha extremamente leve. Foi concebido para manter a frescura, com a vantagem adicional de manter os mamilos fora de vista.
Se o teu sutiã de desporto favorito é culpado por expor os teus mamilos, podes sempre experimentar um tapa-mamilos. Podem não ser muito confortáveis, mas poderás usar o teu sutiã de desporto de eleição sem te sentires desconfortável com o que estás a mostrar.
2. Como posso suportar as minhas curvas enquanto treino?
Recebemos muitas perguntas sobre fazer exercício com um busto ou um corpo maior. Por isso, vamos falar de curvas.
Quando determinadas zonas do teu corpo têm medidas generosas, seja o peito, o rabo ou qualquer outra, tens algo mais a ponderar quando estás em movimento. Estamos aqui para te ajudar a dominar essas curvas com sutiãs de desporto que te podem ajudar a manter a confiança, o conforto e o suporte, independentemente do tipo de movimentos que estás a realizar e da forma do teu corpo.
O ressalto é real
Quanto maior for o busto, maior é o ressalto, o que faz com que precises de maior suporte. Temos a certeza de que já sabes isto desde as aulas de educação física, mas o ressalto pode ser doloroso. Cuida do teu peito com o melhor suporte possível de um sutiã de suporte médio ou elevado. As opções de suporte ligeiro são giras, mas não oferecem tanto suporte, pelo que nem sempre são recomendadas para copas D e superiores. Para um bom sutiã de suporte, tens os sutiãs de desporto Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha ou Nike FE/NOM Flyknit.
O Nike Dri-FIT Rival tem alças ajustáveis e copas individuais para uma sensação de suporte individual em cada peito. O Nike Alpha é uma excelente opção, pois garante toda a cobertura de que precisas, pelo que não tens de te preocupar com a hipótese de te vincar o peito. O sutiã de desporto Nike FE/NOM Flyknit é um dos nossos sutiãs mais vendidos. É fabricado com tecido respirável e apresenta um estilo racerback para que te possas mover sem restrições.
3. Devo treinar com roupa interior?
A escolha entre usar ou não roupa interior por baixo do vestuário de treino é uma preferência pessoal, a menos que falemos de sutiãs. Nunca é necessário usar dois sutiãs de desporto. Se tiveres o sutiã de desporto certo, tens tudo aquilo de que precisas na parte de cima para suportar o teu peito.
No entanto, tens mais opções no que toca a partes de baixo. Se odeias ver a marca que a roupa interior por vezes deixa nas calças ou nas leggings, podes optar por simplesmente não usar roupa interior se tiveres as leggings certas. Quando falamos em leggings certas, referimo-nos a leggings fabricadas com um tecido macio e confortável, capaz de drenar a humidade (como a nossa gama Nike Dri-FIT) e, claro, não transparente!
Também tens de considerar o fator higiene. A roupa interior respirável certa pode manter-te protegida. Opta por um tecido de algodão macio sobre a pele para máximo conforto e respirabilidade. Se preferires não usar roupa interior, deves sempre lavar as tuas leggings depois de cada treino. As infeções fúngicas ocorrem em ambientes quentes e húmidos, por isso, usar o teu equipamento de treino suado durante mais tempo do que o extremamente necessário não é muito boa ideia.
Não há respostas certas ou erradas, mas as tangas podem causar fricção durante um treino intenso, o que pode provocar cortes na pele e levar a infeções. No entanto, tudo se resume às escolhas pessoais.
Confere as nossas restantes perguntas nunca antes colocadas para saberes mais sobre dúvidas comuns sobre sutiãs, peito e exercício.