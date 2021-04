Efeito dominó no futebol feminino

A Júlia fundou o Pelado Real em 2011 enquanto trabalhava no sector bancário. Em 2013, fez do clube o seu trabalho a tempo inteiro (apesar das preocupações dos seus pais, que não viam o trabalho no futebol feminino como lucrativo nem estável). Ver futebol feminino profissional na televisão significa que as atuais jogadoras da Júlia podem sonhar em jogar pelo Brasil ou em grandes clubes internacionais. Agora, ainda mais raparigas partilham também esse sonho. A Júlia refere que, nos meses após o torneio do verão passado, as inscrições no clube duplicaram. Brevemente, o Pelado Real irá expandir-se para outros locais em São Paulo.



"Para mim, uma maneira muito óbvia de ver isto é comparar quem eu costumava ver como ídolos do futebol quando era jovem", diz a Júlia. "Se alguém me perguntasse: «Quem é a tua inspiração para jogar futebol?», eu certamente mencionaria apenas jogadores masculinos. Se perguntarem hoje a uma das minhas jogadoras do Pelado Real, elas dirão: «Andresa Alves ou Adriana»."