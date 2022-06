A FM Broadcast apresenta: We Are Born Ready

Elas chegaram e arrasaram. Nasceram prontas para bater recordes, garantir vitórias e comandar o jogo. No entanto, na faixa etária dos 14 anos, o número de raparigas que abandonam o desporto é o dobro em relação aos rapazes. Em conjunto, vamos manter viva a sua presença no desporto, dando-lhes o apoio que merecem. Isto começa por ter treinadores que desenvolvem a sua confiança, celebram as suas capacidades e estabelecem ligações com elas, dentro e fora do campo.

A boa notícia é que não precisamos de uma procura a nível nacional para encontrar o próximo grande treinador. Com um pouco de orientação, esse treinador podes ser tu. Consulta o Made to Play para aprenderes a ser o melhor treinador para as atletas da tua comunidade.