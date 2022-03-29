Em que estás a trabalhar?

Durante a jornada do filme, assistimos a momentos em que encontrou força na irmandade da Gurls Talk, capacitada pela honestidade aberta e sem reservas da experiência pessoal da Adwoa com a saúde mental. Apesar de usar a sua voz para construir uma comunidade de apoio, algumas conversas com raparigas e mulheres jovens lembram-lhe que ainda existem aspetos a trabalhar, independentemente da diferença de idades. "Há alturas em que falamos de relações, de amizades e de vários temas diferentes. É incrível como algumas das coisas que dizem têm a capacidade de me transportar de volta para a escola." E continua, "relembram-me que talvez ainda tenha aspetos a trabalhar e levam-me a falar de coisas com as quais tenho medo de lidar".

Quanto à vida de modelo atarefada e ao marco recente de a Gurls Talk se ter tornado numa instituição sem fins lucrativos, a Adwoa atribui mérito ao desporto por ajudá-la a abrandar e a equilibrar melhor o trabalho e a vida pessoal. "O desporto foi sempre aquele momento pessoal", diz Adwoa. No que diz respeito aos treinos cardiovasculares e de força, a disciplina de uma rotina regular reforça a sua capacidade de aceitar o desconforto que sente noutras áreas da sua vida. "É uma hora em que transpiro e me concentro numa única coisa. É um momento de meditação para mim e faz-me sempre sentir melhor."