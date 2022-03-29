Em que estás a trabalhar?

Adwoa Aboah: criar ligações
Athletes*
A Adwoa Aboah não para: trilha o seu próprio caminho e, ao mesmo tempo, impulsiona a sua comunidade.
Percorre a passarela, aparece em capas de revistas e atravessa fusos horários para sessões fotográficas por todo o mundo. Parece uma vida glamorosa, não é? Mas andar de um lado para o outro também pode resultar numa sensação de isolamento. A modelo e ativista Adwoa Aboah tem-se focado no desenvolvimento da sua comunidade, Gurls Talk, para se manter terra a terra, inspirada e focada naquilo que importa.
Em 2022, além de elevar a organização Gurls Talk a um novo patamar a nível global, a Adwoa vai riscar nervosamente um novo desafio individual da sua lista de coisas a fazer. "Tenho-me sentido muita insegura", reflete, "mas também imensamente feliz e alegre por mergulhar no desconhecido". De volta à cidade natal de Londres, acompanhámos a Adwoa na visita aos seus pontos favoritos da cidade, no reencontro com a irmã, Kesewa, e com os seus amigos, pessoal e virtualmente.
Durante a jornada do filme, assistimos a momentos em que encontrou força na irmandade da Gurls Talk, capacitada pela honestidade aberta e sem reservas da experiência pessoal da Adwoa com a saúde mental. Apesar de usar a sua voz para construir uma comunidade de apoio, algumas conversas com raparigas e mulheres jovens lembram-lhe que ainda existem aspetos a trabalhar, independentemente da diferença de idades. "Há alturas em que falamos de relações, de amizades e de vários temas diferentes. É incrível como algumas das coisas que dizem têm a capacidade de me transportar de volta para a escola." E continua, "relembram-me que talvez ainda tenha aspetos a trabalhar e levam-me a falar de coisas com as quais tenho medo de lidar".
Quanto à vida de modelo atarefada e ao marco recente de a Gurls Talk se ter tornado numa instituição sem fins lucrativos, a Adwoa atribui mérito ao desporto por ajudá-la a abrandar e a equilibrar melhor o trabalho e a vida pessoal. "O desporto foi sempre aquele momento pessoal", diz Adwoa. No que diz respeito aos treinos cardiovasculares e de força, a disciplina de uma rotina regular reforça a sua capacidade de aceitar o desconforto que sente noutras áreas da sua vida. "É uma hora em que transpiro e me concentro numa única coisa. É um momento de meditação para mim e faz-me sempre sentir melhor."
Num mundo onde existe uma pressão esmagadora para sermos especialistas, a Adwoa mostra-nos que, apesar do sucesso, continua com os pés bem assentes na terra e que está presente para a sua comunidade. "As raparigas vêm ter connosco e contam-nos o que isto fez por elas. Aquilo por que passaram. Como costumavam ser. O que aprenderam... E chego à conclusão de que não posso parar", afirma a Adwoa. "Isto mostra-me que o que estou a fazer é essencial."