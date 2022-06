Facto interessante: as roupas não ficam mais limpas com uma maior quantidade de detergente. Na verdade, isto obstrui o tecido e mantém as bactérias presas no interior. Desagradável, certo? Podes inverter a acumulação lavando o sutiã de desporto (e o resto do equipamento) com meia dose de detergente e meia dose de vinagre de vinho branco.

Em seguida, continua a lavar com menos detergente. Também podes descartar o amaciador. Seria de pensar que acrescenta um aroma fresco a roupa lavada, mas o tecido dos sutiãs de desporto é diferente do tecido das roupas normais, pelo que o amaciador pode revestir o elástico, impedindo que a máquina de lavar penetre as fibras e limpe a fundo.