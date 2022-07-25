O efeito placebo funciona — Fica a saber porquê

Se o teu parceiro preparasse uma chávena de café e só te apercebesses que era descafeinado quando ias a meio, mas mesmo assim te sentisses com mais energia e em alta, deixavas de beber? A tua resposta é menos importante do que o fenómeno responsável pelo impulso da tua bebida sem cafeína: o efeito placebo.



"O efeito placebo é quando alguém sente um resultado positivo com base na sua crença no resultado e não no resultado em si", afirma Shona Halson, doutorada e professora associada na Universidade Católica Australiana, especializada na área da recuperação. Também se trata de não teres qualquer dúvida de que o que estás a tentar terá um resultado positivo, mesmo que não haja provas disso.



Muitos atletas podem estar a tirar partido do efeito placebo para fazer progressos no seu treino quando experimentam novas técnicas de recuperação em voga, ainda que seja de forma inconsciente. Apesar da sua popularidade, muitos destes métodos, incluindo as pistolas de massagem de percussão (imagina um berbequim com uma bola de espuma fixa) e a crioterapia (arrefecimento numa câmara gelada), podem estar associados tanto a benefícios fisiológicos como a esta experiência psicológica, por vezes até mais a esta última.



Vejamos, por exemplo, as meias de compressão. São famosas como uma forma de reduzir o inchaço e as dores depois do treino. No entanto, uma revisão sistémica recente da literatura científica publicada no Open Access Journal of Sports Medicine sugere que os participantes que as utilizavam tinham uma menor perceção da dor muscular, sem no entanto apresentarem benefícios em termos de danos musculares ou inflamação. Outro estudo publicado no International Journal of Sports Physiology and Performance revelou que os efeitos de recuperação das meias podem ser maximizados quando os atletas acreditam que estas funcionam.



Existem também dispositivos pneumáticos de compressão, que têm o aspeto de gesso para os braços e pernas. Os investigadores apontaram no International Journal of Exercise Science que o efeito placebo poderia ajudar a explicar o motivo pelo qual os participantes indicaram um tempo de recuperação mais rápido e menos dores associadas à dor muscular tardia quando usavam estes dispositivos do que quando utilizavam continuamente uma manga de compressão tradicional. (Talvez o aspeto tecnológico avançado dos dispositivos pneumáticos confira uma maior credibilidade, quem sabe?)



Resultados semelhantes aplicam-se a outros métodos de recuperação, como os banhos de gelo e as massagens: alguns estudos revelam que a maior parte dos participantes obtinha melhores resultados quando acreditava que aquela terapia seria útil, comprovando mais uma vez o papel fundamental do cérebro no nosso progresso.