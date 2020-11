O efeito placebo funciona — Fica a saber porquê

Vejamos, por exemplo, as meias de compressão. São famosas como uma forma de reduzir o inchaço e as dores depois do treino. No entanto, uma revisão sistémica recente da literatura científica publicada este ano no "Open Access Journal of Sports Medicine" sugere que os participantes que as utilizaram sentiram uma perceção inferior de dores musculares, mas não apresentaram benefícios nos marcadores de danos musculares ou inflamação. Outro estudo publicado no "International Journal of Sports Physiology and Performance" revelou que os efeitos de recuperação das meias podem ser maximizados quando os atletas acreditam nos resultados das mesmas.



Existem também dispositivos pneumáticos de compressão que parecem moldes macios para as pernas e para os braços. Os investigadores referiram no "International Journal of Exercise Science" que o efeito placebo pode ajudar a explicar o motivo pelo qual os participantes identificaram um tempo de recuperação mais rápido e menos dores associadas à dor muscular tardia do que nos casos em que utilizaram continuamente uma manga de compressão tradicional. (Talvez o aspeto altamente tecnológico dos dispositivos pneumáticos faça com que pareçam mais legítimos? Quem sabe.)



Descobertas semelhantes aplicam-se a outros métodos de recuperação, como os banhos de gelo e as massagens: alguns estudos revelam que a maioria dos participantes apresentava melhores resultados quando acreditava que a terapia podia ser útil, comprovando mais uma vez o poder do cérebro.