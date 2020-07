O que é uma pistola de massagem? Será que precisas de uma?

Não há investigação científica a rever as pistolas de massagem, que ainda são bastante novas no mercado. Mas um estudo publicado no Journal of Clinical and Diagnostic Research descobriu que, enquanto os participantes que experimentaram cinco minutos de terapia de vibração ou 15 minutos de massagem reportaram significativamente menos dor muscular até 72 horas após o exercício do que aqueles que não fizeram nenhuma delas, os participantes que utilizaram um dispositivo vibratório recuperaram ainda mais rapidamente do que o grupo de massagem nas primeiras 24 horas.



As pistolas de massagem são particularmente eficazes para as pessoas que treinam com intensidade e frequência. Uma pistola não só consegue acelerar a recuperação, como também pode melhorar a amplitude de movimentos quando utilizada antes de um treino ao relaxar a fáscia, afirma Helms. Também são ideais para pessoas a treinar para um evento, pois podem ajudar a aliviar a tensão que pode causar lesões por uso excessivo, e para as pessoas propensas a nós e dor localizada. "Um rolo de espuma convencional não consegue alcançar a mesma profundidade ou localização no tecido, e as tuas mãos nunca conseguiriam massajar tão depressa como uma cabeça motorizada", afirma.



Se tiveres acesso a uma pistola de massagem ou estiveres a pensar comprar uma, eis o que precisas de saber: