O lunge em frente perfeito: passo a passo

Se és principiante, começa por trabalhar a postura (outra vez, falaremos mais sobre isto em breve). Começa com 2 ou 3 séries de 8 a 10 repetições por perna. Procura executar repetições de qualidade, ou seja, move-te lentamente e mantém o controlo, apenas com o teu peso corporal. Se estiveres num nível mais avançado, deves rever rapidamente a postura e, em seguida, podes adicionar peso, aumentar o número de repetições e séries, e adicionar variações para aumentar a intensidade.



Independentemente do tipo de treino, reserva alguns minutos antes para exercícios de mobilização que te permitam soltar as ancas e exercícios de ativação que ativem os glúteos, o que irá preparar os músculos e melhorar a tua amplitude de movimentos.