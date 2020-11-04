Como fazer um afundo correto e por que razão deve fazer parte da tua rotina

Um afundo pode ajudar-te a melhorar a força e a resistência através dos glúteos e dos quadris e também trabalha os abdominais e oblíquos. Junta-te à Nike Master Trainer Betina Gozo que te explica a forma correta de executar um afundo e o motivo pelo qual o deves juntar ao teu próximo treino de pernas.



Pode parecer um lunge e assemelhar-se a um agachamento, mas o afundo é um exercício específico com benefícios próprios. Contrariamente a um lunge, o afundo é estático (começas e terminas numa posição de manutenção da postura, em vez de dares um passo ou caminhares durante as repetições) e a principal parte do esforço é sobre a perna dianteira. Pensa nele como um agachamento com os pés afastados. A Nike Master Trainer Betina Gozo explica aquilo que precisas de saber sobre o movimento.