Não há ginásio, não há problema: os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Orientação
Última atualização: 4 de novembro de 2020
Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Estás fechado(a) dentro de casa e precisas de treinar? Não nos esquecemos de ti, nem das tuas costas, abdominais, braços, glúteos e pernas. Desenvolvidos, utilizados e adorados pelos próprios Nike Master Trainers, estes treinos de excelência em casa requerem apenas espaço para o teu corpo e equipamento mínimo ou nenhum, mas garantem-te tudo aquilo de que precisas.

Desde circuitos para desenvolver a força e treinos HIIT para queimar calorias a circuitos energéticos e relaxantes, como opções de progressão e modificação para se adequarem a qualquer condição física. O único obstáculo que tens neste momento é escolher por qual começar...

Treino 01

Levar o tronco ao limite rapidamente

Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Trabalha os teus abdominais inferiores, abdominais superiores e oblíquos com esta combinação escaldante de 10 minutos de exercícios para o tronco, como abdominais, torções e pranchas que adoras (ou com as quais tens uma relação de amor-ódio).

Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: força
Equipamento: tapete/nenhum
Formato: cronometrado

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Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: força
Equipamento: tapete/nenhum
Formato: cronometrado

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Treino 02

10 minutos de HIIT: pernas e tronco

Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Garante uma explosão de energia à parte inferior do teu corpo e ao teu tronco, incluindo treino cardiovascular, com este treino HIIT extremamente eficiente e com um ritmo acelerado. Podes fazer este treino quando tens pouco tempo ou quando queres queimar um pouco mais do que com a tua sessão de treino habitual.

Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: resistência
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado

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Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: resistência
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado

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Treino 03

Ioga reparador essencial

Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Quer pretendas tratar os músculos doridos ou descansar a mente, este circuito de recuperação é a forma perfeita de abrandar o teu ritmo. Mantém a concentração na respiração para libertar a tensão ao máximo.

Tempo: 20 minutos
Nível: principiante
Ideal para: mobilidade
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado

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Tempo: 20 minutos
Nível: principiante
Ideal para: mobilidade
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado

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Treino 04

Braços perfeitos para exibir com camisolas sem mangas

Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Trabalha os teus ombros e fortalece os teus bíceps e tríceps com este treino de 20 minutos simples e eficaz para a parte superior do corpo. Utiliza-o como uma sessão individual ou combina-o com um treino de tronco ou cardiovascular para efeito em todo o corpo.

Tempo: 20 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: força
Equipamento: halteres
Formato: cronometrado

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Tempo: 20 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: força
Equipamento: halteres
Formato: cronometrado

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Treino 05

Arrasar da cabeça aos pés

Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Se queres queimar gordura no corpo inteiro, encontraste a solução. Vais trabalhar o corpo da cabeça aos pés e acelerar a tua frequência cardíaca com esta sessão de 45 minutos de alta intensidade que podes fazer na tua sala de estar. Todos os exercícios são com peso corporal, por isso, se não tens equipamento, não há problema.

Tempo: 45 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: resistência
equipamento: nenhum
Formato: cronometrado

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Tempo: 45 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: resistência
equipamento: nenhum
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Data de publicação original: 6 de julho de 2020