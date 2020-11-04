Não há ginásio, não há problema: os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora
Orientação
Estás fechado(a) dentro de casa e precisas de treinar? Não nos esquecemos de ti, nem das tuas costas, abdominais, braços, glúteos e pernas. Desenvolvidos, utilizados e adorados pelos próprios Nike Master Trainers, estes treinos de excelência em casa requerem apenas espaço para o teu corpo e equipamento mínimo ou nenhum, mas garantem-te tudo aquilo de que precisas.
Desde circuitos para desenvolver a força e treinos HIIT para queimar calorias a circuitos energéticos e relaxantes, como opções de progressão e modificação para se adequarem a qualquer condição física. O único obstáculo que tens neste momento é escolher por qual começar...
Treino 01
Levar o tronco ao limite rapidamente
Trabalha os teus abdominais inferiores, abdominais superiores e oblíquos com esta combinação escaldante de 10 minutos de exercícios para o tronco, como abdominais, torções e pranchas que adoras (ou com as quais tens uma relação de amor-ódio).
Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: força
Equipamento: tapete/nenhum
Formato: cronometrado
Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: força
Equipamento: tapete/nenhum
Formato: cronometrado
Treino 02
10 minutos de HIIT: pernas e tronco
Garante uma explosão de energia à parte inferior do teu corpo e ao teu tronco, incluindo treino cardiovascular, com este treino HIIT extremamente eficiente e com um ritmo acelerado. Podes fazer este treino quando tens pouco tempo ou quando queres queimar um pouco mais do que com a tua sessão de treino habitual.
Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: resistência
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado
Tempo: 10 minutos
Nível: principiante
Ideal para: resistência
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado
Treino 03
Ioga reparador essencial
Quer pretendas tratar os músculos doridos ou descansar a mente, este circuito de recuperação é a forma perfeita de abrandar o teu ritmo. Mantém a concentração na respiração para libertar a tensão ao máximo.
Tempo: 20 minutos
Nível: principiante
Ideal para: mobilidade
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado
Tempo: 20 minutos
Nível: principiante
Ideal para: mobilidade
Equipamento: nenhum
Formato: cronometrado
Treino 04
Braços perfeitos para exibir com camisolas sem mangas
Trabalha os teus ombros e fortalece os teus bíceps e tríceps com este treino de 20 minutos simples e eficaz para a parte superior do corpo. Utiliza-o como uma sessão individual ou combina-o com um treino de tronco ou cardiovascular para efeito em todo o corpo.
Tempo: 20 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: força
Equipamento: halteres
Formato: cronometrado
Tempo: 20 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: força
Equipamento: halteres
Formato: cronometrado
Treino 05
Arrasar da cabeça aos pés
Se queres queimar gordura no corpo inteiro, encontraste a solução. Vais trabalhar o corpo da cabeça aos pés e acelerar a tua frequência cardíaca com esta sessão de 45 minutos de alta intensidade que podes fazer na tua sala de estar. Todos os exercícios são com peso corporal, por isso, se não tens equipamento, não há problema.
Tempo: 45 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: resistência
equipamento: nenhum
Formato: cronometrado
Tempo: 45 minutos
Nível: intermédio
Ideal para: resistência
equipamento: nenhum
Formato: cronometrado