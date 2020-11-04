Os cinco melhores treinos em casa para experimentar agora

Estás fechado(a) dentro de casa e precisas de treinar? Não nos esquecemos de ti, nem das tuas costas, abdominais, braços, glúteos e pernas. Desenvolvidos, utilizados e adorados pelos próprios Nike Master Trainers, estes treinos de excelência em casa requerem apenas espaço para o teu corpo e equipamento mínimo ou nenhum, mas garantem-te tudo aquilo de que precisas.



Desde circuitos para desenvolver a força e treinos HIIT para queimar calorias a circuitos energéticos e relaxantes, como opções de progressão e modificação para se adequarem a qualquer condição física. O único obstáculo que tens neste momento é escolher por qual começar...