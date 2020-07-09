Melhora a tua forma durante a prancha de antebraços para veres resultados

Realizar pranchas de antebraços antes da tua rotina de treino pode ativar de forma adequada o teu tronco e preparar o teu corpo para um treino mais seguro e mais eficiente. Também podes terminar um treino com algumas séries deste movimento, desafiando-te a aguentar durante um pouco mais de tempo em cada uma. As pranchas de antebraços também podem ser utilizadas como recuperação ativa num circuito de HIIT ou ser incluídas na parte do treino destinada ao fortalecimento dos abdominais. Para começar, concentra-te na forma e não no tempo, mantendo a tua prancha durante o tempo que conseguires com a forma correta. Podem ser 20 ou 60 segundos. Em ambos os casos, faz três séries, descansando ou deitando-te de costas para um exercício alternativo, como uma prancha de glúteos, entre cada série.