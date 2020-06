Melhora a tua forma durante a prancha de antebraços para veres resultados

Os músculos que irás trabalhar

As pranchas estão direcionadas para o teu tronco, incluindo o teu abdominal transverso (o músculo mais profundo do abdominal), o abdominal reto (os músculos do teu "six-pack") e os abdominais oblíquos (os músculos que percorrem as laterais do teu abdominal reto desde as ancas até às costelas). Os teus ombros (todos os deltoides), o peito (peitorais e serrátil anterior, até à parte superior das tuas costelas) e as costas (laterais, trapézios, romboides e os pequenos músculos ao longo da coluna, denominados sacroiliolombares) transportam o volume do teu corpo. A prancha de antebraços trabalha mais o teu abdominal transverso do que uma prancha de braços. Também permite manter mais facilmente um correto alinhamento dos ombros e retirar a tensão dos punhos. Em qualquer variação, contrai os glúteos, quadris, isquiotibiais e gémeos para ativar esses músculos de suporte e manter o teu corpo em linha reta.