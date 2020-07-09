Como fazer o deadbug: passo a passo

Os deadbugs fazem com que a tua mente e o teu corpo trabalhem como um só. Não te deixes enganar pela sua simplicidade pois este queimador lento de baixo impacto produz excelentes resultados para aqueles que dedicam o tempo necessário para fazer o exercício corretamente.



O deadbug é um dos exercícios mais enganadores com peso corporal: não parece ser um movimento exigente, mas quando realizado corretamente (ou seja, de forma lenta e controlada), eletrifica o teu tronco, cansando rapidamente os músculos dessa zona. Um dos favoritos entre os treinadores e os fisioterapeutas, este exercício de baixo impacto reforça os abdominais sem forçar as costas e desafia a tua estabilidade, coordenação e concentração. Aqui, a Nike Master Trainer Kirsty Godso partilha por que motivo e como deves fazer deadbugs.