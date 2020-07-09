Elevações para ficares com uma parte superior do corpo poderosa

Estas progressões aumentam a intensidade mudando a carga para diferentes músculos ou aumentando o tempo total sob tensão (quanto tempo um músculo está a trabalhar durante uma série). Também te vão preparar para enfrentares movimentos ainda mais avançados, como muscle-ups ou elevações com argolas.



Só precisas de uma barra de elevações, uma barra de parque infantil ou uma barra horizontal alta com uma estabilidade semelhante para incorporares estes exercícios no teu treino. Quando conseguires fazer 3 a 5 elevações rigorosas na posição perfeita, experimenta uma das opções (ou ambas). Tenta fazer 3 a 5 séries com o máximo de repetições que conseguires, começando com o corpo pendurado e totalmente relaxado em cada repetição, para alcançares uma total amplitude de movimentos. À medida que progrides, podes adicionar repetições e séries, mas começa sempre por fazer uma revisão rápida da posição.