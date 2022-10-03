Histórias selecionadas pelas Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
Ao crescer, sempre que Kameroon Jade aparecia para jogar futebol, só podia competir com os rapazes. Frustrada, decidiu encontrar uma forma de fazer com que as raparigas se sentissem mais confiantes em campo e, mais tarde, tornou-se treinadora numa organização que reservava espaços desportivos para as mulheres. Atualmente, ensina raparigas a jogar futebol de acordo com as suas próprias regras.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Francesa. Data de nascimento: 8 de agosto de 2003. Ilustração de Taylor McManus.
Ao crescer, sempre que Kameroon Jade aparecia em campo para jogar futebol, via sempre a mesma coisa: rapazes. Por vezes eram simpáticos, mas havia sempre um ou dois que não queriam que ela jogasse com eles. Kameroon sabia que conseguia competir com eles. Sabia que poderia marcar golos se lhe passassem a bola. Sentia-se frustrada. Era desencorajador ter de provar o que valia dia após dia.
A parte mais triste era que ela conhecia muitas raparigas que adorariam jogar futebol com mais frequência, mas não estavam confortáveis com a pressão que enfrentavam por parte dos rapazes. Ficavam nervosas, pois alguém poderia gozar com elas se fizessem algo mal.
"Como é que as raparigas podem melhorar as suas competências se nem sequer conseguem praticar?", pensou Kameron.
"Sempre que caíres, levanta-te. Chora se precisares, faz pausas, mas não desistas. Acredita nos teus sonhos."
Decidiu encontrar uma forma de fazer com que as raparigas se sentissem mais confiantes a jogar futebol. Kameron começou a estudar para ser treinadora. Inscreveu-se para treinar uma equipa de jovens numa organização que reservava espaços desportivos para as mulheres. Ela estava entusiasmada por criar um ambiente onde todas as pessoas que quisessem jogar se sentissem bem-vindas.
Quando apareceram pela primeira vez, Kameron apercebeu-se de que as raparigas estavam entusiasmadas por ver um campo só para elas. No entanto, a verdadeira alegria veio mais tarde. Uma das raparigas balançou a perna para pontapear a bola, mas o pé dela passou ao lado da bola. Ela ficou envergonhada, mas ninguém se riu nem revirou os olhos. Kameron incentivou-a a tentar novamente. Todas as raparigas perceberam que não havia problemas em cometer erros. Podiam aprender a jogar futebol de acordo com as suas próprias regras.