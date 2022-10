Decidiu encontrar uma forma de fazer com que as raparigas se sentissem mais confiantes a jogar futebol. Kameron começou a estudar para ser treinadora. Inscreveu-se para treinar uma equipa de jovens numa organização que reservava espaços desportivos para as mulheres. Ela estava entusiasmada por criar um ambiente onde todas as pessoas que quisessem jogar se sentissem bem-vindas.

Quando apareceram pela primeira vez, Kameron apercebeu-se de que as raparigas estavam entusiasmadas por ver um campo só para elas. No entanto, a verdadeira alegria veio mais tarde. Uma das raparigas balançou a perna para pontapear a bola, mas o pé dela passou ao lado da bola. Ela ficou envergonhada, mas ninguém se riu nem revirou os olhos. Kameron incentivou-a a tentar novamente. Todas as raparigas perceberam que não havia problemas em cometer erros. Podiam aprender a jogar futebol de acordo com as suas próprias regras.