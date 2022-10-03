Ao crescer, sempre que Kameroon Jade aparecia em campo para jogar futebol, via sempre a mesma coisa: rapazes. Por vezes eram simpáticos, mas havia sempre um ou dois que não queriam que ela jogasse com eles. Kameroon sabia que conseguia competir com eles. Sabia que poderia marcar golos se lhe passassem a bola. Sentia-se frustrada. Era desencorajador ter de provar o que valia dia após dia.

A parte mais triste era que ela conhecia muitas raparigas que adorariam jogar futebol com mais frequência, mas não estavam confortáveis com a pressão que enfrentavam por parte dos rapazes. Ficavam nervosas, pois alguém poderia gozar com elas se fizessem algo mal.

"Como é que as raparigas podem melhorar as suas competências se nem sequer conseguem praticar?", pensou Kameron.