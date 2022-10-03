Era uma vez uma rapariga que corria tanto que a mãe lhe deu a alcunha de "cavalo". Quando Jawahir era criança, ela e os seus oito irmãos estavam sempre a jogar futebol. Jogavam no jardim, no quintal, até dentro de casa!

Quando cresceu, JJ decidiu construir a sua carreira no futebol. Tornou-se a primeira mulher muçulmana árbitra no Reino Unido. Um dia, JJ reparou que as suas sete sobrinhas tinham imensa energia: precisavam de uma forma de a canalizar. Lembrou-se dos dias em que jogava futebol com os irmãos e viu outra oportunidade para se envolver no futebol: ia tornar-se treinadora delas.

No primeiro treino, JJ começou com os princípios básicos. Mostrou às raparigas com que parte dos pés deviam chutar e incentivava-as enquanto elas corriam pelo campo. JJ orientou as sete raparigas sorridentes ao longo de exercícios, motivando as suas sobrinhas a correrem um pouco mais depressa e a chutar com um pouco mais de força. Fazia lembrar a sua infância.