Histórias selecionadas pelas Rebel Girls
JJ Roble
Quando eram crianças, JJ e os seus oito irmãos estavam sempre a jogar futebol. Depois de ter tentado uma carreira na modalidade, tornou-se a primeira mulher muçulmana árbitra no Reino Unido e rapidamente começou a treinar as suas sete sobrinhas. A palavra foi-se espalhando e mais jovens raparigas na vizinhança iam aparecendo nos treinos, ansiosas por aprender. Ela sonha em ver a sua equipa crescer para uma liga completa de jogadoras de todo o país onde possam aprender e acreditar que tudo é possível.
JJ Roble. Inglesa. Data de nascimento: 1 de janeiro de 1994. Ilustração de Adriana Bellet.
Era uma vez uma rapariga que corria tanto que a mãe lhe deu a alcunha de "cavalo". Quando Jawahir era criança, ela e os seus oito irmãos estavam sempre a jogar futebol. Jogavam no jardim, no quintal, até dentro de casa!
Quando cresceu, JJ decidiu construir a sua carreira no futebol. Tornou-se a primeira mulher muçulmana árbitra no Reino Unido. Um dia, JJ reparou que as suas sete sobrinhas tinham imensa energia: precisavam de uma forma de a canalizar. Lembrou-se dos dias em que jogava futebol com os irmãos e viu outra oportunidade para se envolver no futebol: ia tornar-se treinadora delas.
No primeiro treino, JJ começou com os princípios básicos. Mostrou às raparigas com que parte dos pés deviam chutar e incentivava-as enquanto elas corriam pelo campo. JJ orientou as sete raparigas sorridentes ao longo de exercícios, motivando as suas sobrinhas a correrem um pouco mais depressa e a chutar com um pouco mais de força. Fazia lembrar a sua infância.
"És a tua melhor amiga. És incrível e, se trabalhares o suficiente, um dia os teus sonhos vão concretizar-se."
Quando JJ apareceu no treino seguinte, foi saudada por mais crianças do que apenas as suas próprias sobrinhas! Um grupo inteiro de raparigas esperava por ela, ansiosas por aprender com a treinadora JJ. As suas jogadoras gostaram tanto do tempo que passaram juntas que a equipa de JJ rapidamente cresceu e passou a incluir a maioria das crianças da vizinhança.
A JJ sonha ver os elementos da sua equipa crescerem como pessoas e jogadoras, mas os seus objetivos não ficam por aí. Quer ver toda uma liga a surgir em torno da sua equipa, com jogadoras de todo o país. "Quero ajudar mais raparigas a entrarem na modalidade. Não têm de ser futebolistas, mas há muito mais a conquistar. Nada é impossível."