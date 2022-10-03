Na universidade, estudou gestão desportiva enquanto treinava para se tornar lutadora de kickboxing profissional.

Levava as suas luvas de boxe para todo o lado para que pudesse treinar sempre que não estivesse em aulas. Ao fazer rotações, ataques e pontapés no ringue, sentia-se calma e forte. Era o que ela estava destinada a fazer para sempre.

No entanto, aos 21 anos, teve um terrível acidente de carro. Quando os médicos disseram que nunca mais poderia competir, perguntou a si mesma: "E agora?".

A Houda rapidamente se apercebeu de que o kickboxing ainda podia estar no centro da sua vida, mesmo que não estivesse a competir no ringue. Hoje, treina raparigas para as ajudar a desenvolver força e confiança através do desporto. O seu sonho de kickboxing vive nas futuras campeãs que treina todos os dias.