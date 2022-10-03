Histórias selecionadas pelas Rebel Girls
Houda Loukili
A Houda adorava e arrasava em todos os desportos, mas a sua verdadeira paixão era o kickboxing. Como a primeira campeã neerlandesa de kickboxing juvenil a usar um hijab, a Houda quis mudar o mundo para melhor e treinou para se tornar profissional. No entanto, após um acidente de carro que mudou a sua vida aos 21 anos, deixou de poder competir no ringue. Não sendo pessoa de desistir do desporto que adora, a Houda treina atualmente raparigas para serem futuras campeãs.
Houda Loukili. Neerlandesa. Data de nascimento: 18 de setembro de 1989. Ilustração de Sarah Jones.
A Houda vivia para o desporto. Quer fosse futebol, natação ou judo, ela destacava-se em todos os desportos que experimentava. Um dia, um instrutor de kickboxing fez uma demonstração na sua escola. Os pontapés e os socos eram tão rápidos que deixaram a cabeça de uma Houda de 11 anos a girar! Uns dias depois, visitou o ginásio de kickboxing nos subúrbios da sua cidade nos Países Baixos. Era a única rapariga, mas isso não a impediu de entrar no ringue. Pouco depois, passava o tempo todo a treinar, mesmo quando estava a fazer coisas normais como esperar na fila da padaria!
Aos 14 anos, a Houda decidiu usar um hijab. Estava grata pela sua religião e pela sua comunidade espiritual, e o hijab estabelecia a ligação a esses aspetos da sua vida. Embora algumas pessoas a tenham julgado por isso, o hijab fez com que se sentisse capaz. Logo um ano depois, quando se tornou a primeira campeã neerlandesa de kickboxing juvenil a usar um hijab, foi uma vitória não só para ela, mas também para todas as mulheres que usam hijab. "Queria mudar o mundo", afirmou a Houda.
"Mudei os meus planos e transformei a adversidade em força."
Na universidade, estudou gestão desportiva enquanto treinava para se tornar lutadora de kickboxing profissional.
Levava as suas luvas de boxe para todo o lado para que pudesse treinar sempre que não estivesse em aulas. Ao fazer rotações, ataques e pontapés no ringue, sentia-se calma e forte. Era o que ela estava destinada a fazer para sempre.
No entanto, aos 21 anos, teve um terrível acidente de carro. Quando os médicos disseram que nunca mais poderia competir, perguntou a si mesma: "E agora?".
A Houda rapidamente se apercebeu de que o kickboxing ainda podia estar no centro da sua vida, mesmo que não estivesse a competir no ringue. Hoje, treina raparigas para as ajudar a desenvolver força e confiança através do desporto. O seu sonho de kickboxing vive nas futuras campeãs que treina todos os dias.