Construir um sistema de apoio eficaz

Estabelece o teu conselho de administração
Orientação e nutrição
Por Joe Holder
Como te preparares para o sucesso com uma rede de apoio que quer o melhor para ti.
Encara isto como o teu conselho de administração pessoal, um grupo de pessoas que apoiam os teus objetivos de fitness e de saúde. Recomendo a criação de uma equipa de cinco pessoas diferentes com diferentes mais-valias em quem podes confiar durante toda a tua jornada. Neste artigo, vou explicar-te como podes começar a estabelecer o teu conselho.
Todas as empresas públicas têm um conselho de administração, um grupo de pessoas que apoiam a missão da empresa e orientam o seu progresso.
Podes obter o mesmo apoio na tua jornada de fitness e saúde, estabelecendo o teu próprio conselho de administração pessoal.
É simples: se te rodeares de pessoas que tentam que te desvies do teu caminho, a jornada vai ser mais difícil. Em vez disso, adiciona pessoas que irão encorajar o teu novo rumo.
Recomendo que estabeleças uma equipa de cinco. Desta forma, tens diferentes opiniões e mais-valias, sendo que podes contar com o apoio de diferentes pessoas ao longo do caminho.
Sê muito consciente e foca-te no círculo que manténs.
Normalmente, verás que é mais fácil atingires os teus objetivos de saúde e de fitness quando o teu conselho pretende capacitar-te para conseguires resultados em vez de ser ambivalente ou até mesmo te tentar influenciar a tomares más decisões em relação aos mesmos.
Dedica alguns minutos a nomear o teu conselho de administração. Talvez este inclua um amigo que sabe muito sobre nutrição ou um colega de trabalho que vai fazer treinos online contigo.
Podes não te lembrar imediatamente de cinco pessoas, pelo que alguns dos teus cinco eleitos podem incluir profissionais como o teu médico, o teu nutricionista certificado ou o teu fisioterapeuta.
Também podes incluir alguém que não vive na mesma cidade que tu, mas que podes contactar quando precisares de motivação para treinar ou fazer uma escolha alimentar saudável.
Reúne o teu conselho de administração e a tua jornada de saúde e fitness terá uma equipa de apoiantes que estarão contigo em cada etapa do percurso.