Construir um sistema de apoio eficaz

Encara isto como o teu conselho de administração pessoal, um grupo de pessoas que apoiam os teus objetivos de fitness e de saúde. Recomendo a criação de uma equipa de cinco pessoas diferentes com diferentes mais-valias em quem podes confiar durante toda a tua jornada. Neste artigo, vou explicar-te como podes começar a estabelecer o teu conselho.



Todas as empresas públicas têm um conselho de administração, um grupo de pessoas que apoiam a missão da empresa e orientam o seu progresso.



Podes obter o mesmo apoio na tua jornada de fitness e saúde, estabelecendo o teu próprio conselho de administração pessoal.



É simples: se te rodeares de pessoas que tentam que te desvies do teu caminho, a jornada vai ser mais difícil. Em vez disso, adiciona pessoas que irão encorajar o teu novo rumo.



Recomendo que estabeleças uma equipa de cinco. Desta forma, tens diferentes opiniões e mais-valias, sendo que podes contar com o apoio de diferentes pessoas ao longo do caminho.