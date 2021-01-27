Força super-humana

Orientação
Última atualização: 27 de janeiro de 2021

Da Nike Training

Força super-humana

Canaliza os teus super-heróis interiores e ajuda as crianças a verem o quão fortes são.

Prepara-te para um treino muito divertido e engraçado baseado em força para toda a família. Podes utilizar o que houver em casa, por isso, não tenhas medo de dar azo à criatividade ao procurar adereços para mostrar uma força sobre-humana.

Está na hora de testar os músculos. Rápido, intenso e com algumas surpresas pelo meio, este treino irá fazer com que toda a família demonstre o seu poder. Os super-heróis nem se comparam a todos aí em casa.

Reforça os teus movimentos

Neste exercício baseado em força, vais melhorar o teu estado de espírito e quem sabe o de outros. Começa por procurar pela casa objetos pesados que possam ser levantados em segurança. Garrafas de água cheias, sacos de roupa suja, irmãs ou irmãos mais novos e até animais de estimação são excelentes opções. Quando estiver tudo a postos, começa o treino conforme descrito.

Quando chegar a fase das flexões e dos agachamentos, escolhe alguém para mostrar a sua força sobre-humana. Deve continuar a executar os movimentos enquanto o resto da família escolhe vários adereços para adicionar peso ao exercício. Será que a mãe consegue fazer uma flexão com o cão nas costas? Será que os mais novos conseguem levantar a roupa suja enquanto fazem um agachamento? Está na hora de mostrarem toda a vossa força.

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Quando chegar a fase das flexões e dos agachamentos, escolhe alguém para mostrar a sua força sobre-humana. Deve continuar a executar os movimentos enquanto o resto da família escolhe vários adereços para adicionar peso ao exercício. Será que a mãe consegue fazer uma flexão com o cão nas costas? Será que os mais novos conseguem levantar a roupa suja enquanto fazem um agachamento? Está na hora de mostrarem toda a vossa força.

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Data de publicação original: 27 de janeiro de 2021

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