Força super-humana
Orientação
Da Nike Training
Canaliza os teus super-heróis interiores e ajuda as crianças a verem o quão fortes são.
Prepara-te para um treino muito divertido e engraçado baseado em força para toda a família. Podes utilizar o que houver em casa, por isso, não tenhas medo de dar azo à criatividade ao procurar adereços para mostrar uma força sobre-humana.
Está na hora de testar os músculos. Rápido, intenso e com algumas surpresas pelo meio, este treino irá fazer com que toda a família demonstre o seu poder. Os super-heróis nem se comparam a todos aí em casa.
Reforça os teus movimentos
Neste exercício baseado em força, vais melhorar o teu estado de espírito e quem sabe o de outros. Começa por procurar pela casa objetos pesados que possam ser levantados em segurança. Garrafas de água cheias, sacos de roupa suja, irmãs ou irmãos mais novos e até animais de estimação são excelentes opções. Quando estiver tudo a postos, começa o treino conforme descrito.
Quando chegar a fase das flexões e dos agachamentos, escolhe alguém para mostrar a sua força sobre-humana. Deve continuar a executar os movimentos enquanto o resto da família escolhe vários adereços para adicionar peso ao exercício. Será que a mãe consegue fazer uma flexão com o cão nas costas? Será que os mais novos conseguem levantar a roupa suja enquanto fazem um agachamento? Está na hora de mostrarem toda a vossa força.
Quando chegar a fase das flexões e dos agachamentos, escolhe alguém para mostrar a sua força sobre-humana. Deve continuar a executar os movimentos enquanto o resto da família escolhe vários adereços para adicionar peso ao exercício. Será que a mãe consegue fazer uma flexão com o cão nas costas? Será que os mais novos conseguem levantar a roupa suja enquanto fazem um agachamento? Está na hora de mostrarem toda a vossa força.