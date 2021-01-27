Força super-humana

Prepara-te para um treino muito divertido e engraçado baseado em força para toda a família. Podes utilizar o que houver em casa, por isso, não tenhas medo de dar azo à criatividade ao procurar adereços para mostrar uma força sobre-humana.



Está na hora de testar os músculos. Rápido, intenso e com algumas surpresas pelo meio, este treino irá fazer com que toda a família demonstre o seu poder. Os super-heróis nem se comparam a todos aí em casa.