Como fazer inclinações de tríceps e por que razão deves praticá-las

Obviamente, os fundos de tríceps trabalham os teus tríceps, o músculo de três cabeças que percorre a parte de trás da parte superior do braço. Embora possa parecer um exercício isolado que apenas trabalha um músculo, os fundos de tríceps são, efetivamente, um exercício composto e exigente, porque em cada repetição também trabalhas os ombros, o peito e a parte superior das costas. Se te inclinares para a frente ao descer ativas melhor os teus peitorais e retiras alguma pressão dos teus tríceps e ombros. Se fizeres o exercício em barras paralelas, ativas a zona central do corpo para te ajudar a mover todo o corpo, de cima a baixo.