O supino deve ser reservado para treinos de força e orientados para o desenvolvimento da massa muscular. Faz o exercício com calma e concentra-te na forma. Se queres desenvolver a força ou os músculos, começa com três séries de 12 a 15 repetições com um peso que pareça desafiante, mas viável para as três a cinco repetições finais. Após algumas semanas, aumenta o peso e reduz para três séries de 10 a 12 repetições. Em seguida, passadas duas a três semanas, aumenta novamente o peso e reduz para três séries de seis a 10 repetições. Se o teu objetivo é desenvolver potência, experimenta três a cinco séries de uma a três repetições com um peso que te pareça bastante desafiante em todas as repetições.