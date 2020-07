Muitos alimentos desenvolvidos para atrair as crianças contêm um elevado teor de açúcares refinados e químicos para preservar a sua frescura, afirma Feit. Embora seja totalmente normal comer um pacote de batatas fritas ou bolachas ocasionalmente (o mesmo se aplica aos pais), é importante que as crianças se alimentem, sempre que possível, com alimentos completos e nutritivos. Uma forma de o fazer, em vez de rotular os alimentos como bons ou maus (o que pode desencadear pensamentos que levam a distúrbios alimentares), é recriar os seus alimentos favoritos utilizando ingredientes que podes controlar. "Isto pode ajudá-las não só a pensarem na alimentação de uma forma mais abrangente do que os produtos embalados que veem na televisão, como também pode fazer com que se divirtam contigo na cozinha, o que também pode promover uma relação positiva com a alimentação", afirma Feit.



Experimenta estes alimentos caseiros, que são ricos em hidratos de carbono saudáveis, para alimentar os seus corpos em crescimento. O objetivo não é privar as crianças das guloseimas que adoram, mas sim que percebam que é possível criar, em casa, snacks deliciosos e saudáveis com alimentos reais.