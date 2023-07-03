Equipamento de futebol para raparigas - Nike

Os sutiãs de desporto foram concebidos para atividade e movimento. Um sutiã de desporto no tamanho certo fará com que te sintas confortável e confiante em campo, no tapete ou onde quer que a tua modalidade te leve! Eis como podes encontrar o sutiã de desporto perfeito para ti:

Encontra o teu tipo: a maioria dos sutiãs de desporto para rapariga está dividida em duas categorias, suporte ligeiro e suporte médio. Os sutiãs de suporte ligeiro são geralmente fabricados com um material mais fino e elástico, e têm alças finas. Estes sutiãs são perfeitos para exercícios como caminhadas, ioga, alongamentos ou ballet. Os sutiãs de suporte médio são normalmente mais grossos e têm alças largas. Estes sutiãs ficam um pouco mais justos e sustentam o peito durante a prática de atividades de elevado impacto, como corridas e saltos.

Tira as medidas: com um dos sutiãs que já tens ou apenas uma t-shirt, utiliza uma fita métrica macia e aperta-a à volta da parte mais larga do peito. Anota o número em questão: esse é o tamanho da banda e corresponde ao tamanho do sutiã que vais querer experimentar. A Nike utiliza uma tabela de tamanhos que podes encontrar online. Basta fazeres corresponder a medição que fizeste ao tamanho na tabela online. Por exemplo, 73–79 cm seria um tamanho médio.

Experimenta: escolhe alguns estilos e vê como te sentes com eles. Certifica-te de que as alças e a banda à volta das costas estão seguras, mas não demasiado apertadas. O sutiã deve ajustar-se suavemente por baixo dos braços sem folgas nem enrolamentos. Experimenta alongar-te, correr e saltar para te certificares de que te sentes confortável e sustentada enquanto te moves. Depois, faz a tua compra e entra em ação!