Equipamento de futebol para raparigas - Nike

Em parceria com a Rebel Girls
Equipa-te para o jogo
Frequentemente, as raparigas precisam de produtos diferentes dos rapazes no que diz respeito ao desporto. Temos dicas e produtos essenciais que permitem continuar a jogar e a desfrutar da diversão de forma segura, confortável e sustentada.
Princípios básicos sobre sutiãs de desporto
Os sutiãs de desporto foram concebidos para atividade e movimento. Um sutiã de desporto no tamanho certo fará com que te sintas confortável e confiante em campo, no tapete ou onde quer que a tua modalidade te leve! Eis como podes encontrar o sutiã de desporto perfeito para ti:
Encontra o teu tipo: a maioria dos sutiãs de desporto para rapariga está dividida em duas categorias, suporte ligeiro e suporte médio. Os sutiãs de suporte ligeiro são geralmente fabricados com um material mais fino e elástico, e têm alças finas. Estes sutiãs são perfeitos para exercícios como caminhadas, ioga, alongamentos ou ballet. Os sutiãs de suporte médio são normalmente mais grossos e têm alças largas. Estes sutiãs ficam um pouco mais justos e sustentam o peito durante a prática de atividades de elevado impacto, como corridas e saltos.
Tira as medidas: com um dos sutiãs que já tens ou apenas uma t-shirt, utiliza uma fita métrica macia e aperta-a à volta da parte mais larga do peito. Anota o número em questão: esse é o tamanho da banda e corresponde ao tamanho do sutiã que vais querer experimentar. A Nike utiliza uma tabela de tamanhos que podes encontrar online. Basta fazeres corresponder a medição que fizeste ao tamanho na tabela online. Por exemplo, 73–79 cm seria um tamanho médio.
Experimenta: escolhe alguns estilos e vê como te sentes com eles. Certifica-te de que as alças e a banda à volta das costas estão seguras, mas não demasiado apertadas. O sutiã deve ajustar-se suavemente por baixo dos braços sem folgas nem enrolamentos. Experimenta alongar-te, correr e saltar para te certificares de que te sentes confortável e sustentada enquanto te moves. Depois, faz a tua compra e entra em ação!
Peças resistentes ao período
Sabias que 70% das raparigas evitam praticar exercício físico quando estão com o período? Muitas raparigas estão preocupadas com fugas ou têm dificuldade em encontrar vestuário de treino no qual se sintam confortáveis. No entanto, a atividade física nos dias em que as raparigas estão com o período é muito importante. Está comprovado que o exercício físico reduz sintomas desconfortáveis como cólicas, melhora a energia e o humor, e alivia a ansiedade.
As partes de baixo resistentes ao período são uma excelente forma de te manteres ativa durante aquela altura do mês e de te sentires confiante enquanto o fazes! Descobre os calções tipo ciclista Leak Protection da Nike. O design elegante acompanha os teus movimentos, enquanto o forro absorvente funciona como um reforço seguro dos produtos para período utilizados habitualmente. A tecnologia Dri-FIT da Nike drena o suor, mantendo a secura e a frescura. Além disso, o design inclui dois bolsos ocultos para guardar o telemóvel ou as chaves. Corre, dança, salta e marca pontos sem preocupações com estes calções extremamente confortáveis.
Como usar o hijab desportivo
Cada rapariga deve ter as ferramentas e os produtos que lhe permitam praticar o desporto de que mais gosta. No caso de algumas raparigas, isso inclui um hijab. Para as mulheres muçulmanas, o hijab é um símbolo da sua religião e, para muitas, faz parte da sua vida quotidiana. Contudo, os hijabs usados no dia a dia não estão preparados para a prática de exercício. São mais folgados e podem deslizar ou ficar emaranhados. É aí que entra em ação o hijab Nike Sport Pro.
Quando o experimentares, penteia o teu cabelo e amarra-o todo na base do pescoço. Isto evita o emaranhado desconfortável e assegura um ajuste fluido e simples. Utiliza as tiras no interior para evitar deslizamentos. Encaixam logo atrás das orelhas e fixam o hijab no devido lugar. Experimenta diferentes tamanhos para encontrares o que melhor se ajusta às tuas necessidades. Corre, salta e alonga-te enquanto o experimentas para perceberes como te vais sentir quando estiveres em campo. Em dias de jogo, prende o hijab no decote ou na gola da tua camisola para que não te atrapalhe. Depois, joga em grande!
Chuteiras de futebol femininas
Desde a superfície em que joga até à forma como joga, encontrar as chuteiras perfeitas para o seu jogo é essencial para a atleta estar no seu melhor.
Em primeiro lugar, identifica a superfície em que joga. Diferentes superfícies podem afetar a tração e o controlo, por isso, é importante encontrar a placa de sola certa para o tipo de campo em que joga. Foi por isso que criámos placas de sola diferentes, concebidas para reagir às exigências específicas dos diferentes tipos de campos, de forma a ajudá-la a jogar sempre no seu melhor nível.
Em segundo lugar, vê com ela quais as chuteiras que refletem a sua personalidade. Temos muitas cores e formas para a ajudar a jogar com personalidade. Seja através de personalizações criativas, com preto intemporal ou pele clássica, descobre as chuteiras certas para o seu estilo.
Lembra-te de que, quando se trata de crianças, deves dar prioridade ao conforto e ao ajuste. Assim que estiver feliz, estará a postos para jogar.