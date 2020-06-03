Camarão fresco e massa de arroz

Nutrição
Última atualização: 3 de junho de 2020

Da Nike Training

Receita de camarão e massa de arroz

Uma receita fácil e saudável em apenas 20 minutos. Receita para quatro doses.

Junta estes ingredientes simples para um delicioso prato de camarão e massa de arroz, repleto de sabor e proteína. Perfeito para o almoço ou o jantar!

Saudável, fácil de fazer e, claro, delicioso!

Ingredientes

17 onças de camarão cru descascado
7 onças de alho francês
1 colher de sopa de azeite
14 onças de feijão de edamame descascado
1 ⅔ chávenas de leite de coco com gordura reduzida
½ chávena de molho de soja
1 ⅔ chávenas de água
7 onças de massa de arroz

Ingredientes

480 g de camarão cru descascado
200 g de alho francês
15 ml de azeite
380 g de feijão de edamame descascado
400 ml de leite de coco com gordura reduzida
120 ml de molho de soja
400 ml de água
200 g de massa de arroz

Instruções

  1. Corta o alho francês em fatias finas. Aquece o óleo numa frigideira em lume médio-alto. Adiciona o alho francês e deixa amolecer. Em seguida, adiciona o camarão e cozinha durante um minuto ou dois de cada lado. Adiciona os feijões de edamame, o leite de coco, o molho de soja e a água.
  2. Deixa a mistura cozer em lume brando durante alguns minutos. Coloca de lado. Entretanto, ferve a massa de acordo com o pacote e escoa. Junta a massa à mistura de camarão numa taça e serve. Para ainda mais sabor, adiciona malagueta, coentros e lima.

Informações nutricionais por dose

693 calorias
61 g de hidratos de carbono
41 g de proteínas
32 g de gordura

Receitas saudáveis da Lifesum.

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Data de publicação original: 3 de junho de 2020

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