Bife do vazio com batatas assadas
Nutrição
Última atualização: 3 de junho de 2020
Da Nike Training
Cheio de sabor e pronto a servir em 40 minutos. Receita para quatro doses.
Este não é um prato comum de carne e vegetais. Experimenta esta receita extremamente saborosa para animares o teu menu de jantar.
A abundância de proteínas nesta refeição saborosa faz valer a pena o trabalho. Sem glúten, sem lacticínios e sem frutos secos.
Ingredientes
2 libras de batatas pequenas
10,6 onças de tomates cereja
1 colher de sopa de azeite
1 limão
1 dente de alho
1 chávena de salsa picada
2 colheres de sopa de azeite
2 chávenas de rúcula
21 onças de bife do vazio
Ingredientes
998 g de batatas pequenas
300 g de tomates cereja
15 ml de azeite
1 limão
1 dente de alho
25 g de salsa picada
30 ml de azeite
150 g de rúcula
600 g de bife do vazio
Instruções
- Pré-aquece o forno a 400 °F. Lava e seca as batatas e os tomates numa assadeira, rega-os com azeite e tempera com sal e pimenta a gosto. Deixa assar durante 20 a 30 minutos.
- Descasca e pica o alho e, em seguida, junta a salsa, a raspa de limão, o sumo de limão, o azeite e o sal, e utiliza a mistura para temperar a rúcula.
- Cozinha o bife do vazio numa frigideira em lume alto durante alguns minutos em cada lado. Tempera com sal e pimenta a gosto. Deixa repousar durante 10 minutos e, em seguida, corta em fatias finas. Emprata o bife do vazio, coloca as batatas e os tomates numa cama de rúcula e, em seguida, serve. Delicioso!
Instruções
- Pré-aquece o forno a 204,4 °C. Lava e seca as batatas e os tomates numa assadeira, rega-os com azeite e tempera com sal e pimenta a gosto. Deixa assar durante 20 a 30 minutos.
- Descasca e pica o alho e, em seguida, junta a salsa, a raspa de limão, o sumo de limão, o azeite e o sal, e utiliza a mistura para temperar a rúcula.
- Cozinha o bife do vazio numa frigideira em lume alto durante alguns minutos em cada lado. Tempera com sal e pimenta a gosto. Deixa repousar durante 10 minutos e, em seguida, corta em fatias finas. Emprata o bife do vazio, coloca as batatas e os tomates numa cama de rúcula e, em seguida, serve. Delicioso!
Informações nutricionais por dose
653 calorias
59 g de hidratos de carbono
50 g de proteínas
24 g de gordura