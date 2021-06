Ao Ar Livre: aprender a amar a natureza que nos rodeia

"Somos nós os causadores da maioria destes problemas ambientais", afirma Marcus, que acredita que a mudança pode passar por informar as pessoas sobre o seu meio envolvente. "A informação desperta a mente das pessoas. Temos toda esta beleza, toda esta maravilha à nossa volta, mas simplesmente não nos apercebemos da sua presença."



As lições que Marcus ensina aos outros são aquelas que ele próprio aprendeu numa idade precoce, numa altura em que viver num apartamento com os seus irmãos e mãe solteira significava muitas vezes que o espaço era limitado. "Andar ao ar livre... era esse o meu lugar de refúgio e exploração", recorda Marcus. "Passava literalmente todas as horas que pudesse ao ar livre, apenas no meu bairro. Eu era o tipo de criança que andava fora de casa até ouvir a minha mãe a gritar para voltar e ir comer."



A mãe encorajou a sua paixão pela natureza, levando Marcus e os irmãos em viagens de campismo todos os verões a um parque estadual próximo. "Qualquer parque estadual continua a ser o meu lugar favorito no mundo", afirma. Numa dessas viagens de infância, juntou-se a um passeio pela natureza que acabou por influenciar a sua escolha das ciências biológicas enquanto área de estudo e profissão. "Foi a primeira vez que alguém me tirou do trilho em direção ao meio da floresta", afirma. "[A guia turística] fascinou-me porque, de repente, conseguiu atribuir um nome e uma história a todas as plantas e animais à minha volta."