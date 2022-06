As minhas raízes: Mekdela Maskal sobre sair de Nova Iorque e encontrar-se na Califórnia

Hoje, a partir desta tranquila base de operações doméstica, Mekdela trabalha como editora de envolvimento no domínio das alterações climáticas. Com um trabalho centrado no meio ambiente, está consciente da importância de reconstruir e manter a sua relação com a terra. Por outro lado, está também ciente da força mental e física que a terra lhe proporciona, para além do seu dever de a cultivar.



Através de reflexões vívidas com o trabalho fotográfico de June Ferreira Canedo de Souza, Mekdela partilha a forma como está a redescobrir a sua ligação com o exterior em Grass Valley, a falta que sentiu deste local enquanto vivia em Nova Iorque e que a incentivou a voltar, e como acabou por fortalecer as suas ligações com a sua herança etíope.