Um passo em frente: Nathan Féliot descobriu-se a si próprio através da dança

Com apenas 21 anos, Nathan Féliot já sabe o que quer mais do que qualquer outra coisa na vida: tornar-se um bailarino profissional. Está a subverter as expetativas da sociedade e da família para que isso aconteça.



"Não quero arrepender-me de nada", afirma o nativo francês sobre a sua ambição.



O percurso de Nathan até ao palco não é diferente do de outros jovens que foram condicionados a acreditar que, para eles, o desporto começa e acaba com a competição num campo ou num court.



"Na escola, o futebol era para os rapazes e a dança era para as raparigas", explica Nathan, que cresceu em Toulouse, recordando as suas conceções erradas iniciais. "Tinha esta imagem de bailarinas de dança clássica a usar tutus. Não queria isso para mim. Não sabia que podia desafiar esse estereótipo de género."