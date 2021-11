Ao ar livre: lutar pelo futuro da Terra

Antes de pensar pela primeira vez em abraçar o ativismo, a Garima Thakur, de 15 anos, de Bhopal, na India, tinha já consciência das alterações climáticas e do efeito devastador que têm em todo o mundo. Aos 13 anos, quando assistiu às imagens implacáveis do documentário "A Inundação da Terra", narrado por Leonardo DiCaprio, ficou a sentir-se deprimida e com "eco-ansiedade". Apercebeu-se de que a emergência climática global não estava a acontecer noutro local a outras pessoas. Nessa altura apercebeu-se subitamente de que os sinais de degradação ambiental eram incontornáveis na sua cidade e no seu país.



"Comecei a ver a mensagem do filme nas mais pequenas coisas: um pneu a arder na berma da estrada, uma árvore a ser cortada algures, pessoas numa fila para recolherem água para as suas famílias", afirma a Garima. "São sinais de emergência e na Índia existem sinais em todo o lado. É impossível não os ver."



A Garima recorda-se de um ribeiro de água doce junto à casa da sua avó, no distrito de Bilaspur, no montanhoso e arborizado estado de Himachal Pradesh. "Costumava visitá-lo nas caminhadas com os meus primos. A presença humana nesse local era muito reduzida e podíamos brincar livremente. Era possível ver os peixes na água", recorda com carinho.



Atualmente, esse local estimado da sua infância foi alcatroado e em vez de um riacho onde pode existir vida "existe apenas um corpo de água estagnado junto à estrada", afirma a Garima. "Tinha cerca de 11 anos quando a estrada foi construída. Visitava o riacho há apenas alguns anos, mas ver o que aconteceu mexeu comigo."