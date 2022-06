Arte e desporto: Zenat Begum, proprietária do Playground Coffee, com a produtora Elle Clay

Na verdade, o Palyground de Zenat não é como os outros cafés. Desde que foi inaugurado em 2016, tornou-se um centro comunitário. Além de servir ótimo café, como afirma a recomendação de Elle, também é um espaço para sessões de leitura de poesia, workshops, radiodifusões e trocas de livros (as pessoas podem deixar ou levar um livro). No último ano, o Playground também participou numa iniciativa de frigoríficos comunitários promovida em Nova Iorque, na qual a comida é doada e quem quiser pode levar aquilo de que precisar.



Zenat aprendeu as vantagens e as desvantagens de gerir um pequeno negócio com o seu pai, que foi proprietário de uma loja de ferragens no mesmo local durante 20 anos. Elle também sabe como é liderar um projeto de raiz. É fundadora da Wild Child NYC, uma produtora especializada em histórias experimentais e narrativas marginalizadas. Ela apresenta os seus próprios podcasts e já trabalhou em vários outros projetos de vídeo e áudio.



O amor pelo bairro de Brooklyn e pelo ativismo comunitário de Elle e Zenat, bem como a paixão pelos seus negócios, tornaram-nas colaboradoras ferozes em eventos realizados no espaço multiusos do Playground. Aqui, discutem como cada uma criou equipas bem-sucedidas para apoiar a sua comunidade e qual o papel do basquetebol (outra paixão que partilham) no seu trabalho.





Elle: Zenat, desde que te conheço que te preocupas com o teu bairro e tens bastante interesse na comunidade. Quando a COVID nos atingiu, o Playground diferenciou-se de todos os outros estabelecimentos ao assumir a liderança para apoiar a comunidade e fornecer não só recursos para as pessoas que protestavam, como também comida através dos frigoríficos comunitários. Como é que, não vou dizer "mudaste" porque sempre fizeste trabalho comunitário, mas como é que transitaste do interior do café para fora do café?



Zenat: Um velho amigo do ensino secundário deu-me a ideia de criar um frigorífico comunitário. Nos últimos meses, os mercados locais têm produzido vegetais e produtos em excesso que acabam por ser oferecidos ou distribuídos pelos bancos alimentares. Fiz alguns anúncios e, quando dei por mim, estávamos prontos para começar a iniciativa. Comecei a conhecer as pessoas que visitavam o Playground regularmente e habitantes locais que tiravam algo do frigorífico todos os dias. Este era um grupo de trabalhadores essenciais, pessoas que trabalham em locais de construção, pessoas que cuidam de crianças, que não podiam parar de trabalhar pois seria prejudicial para as suas finanças. Enquanto estou aqui a falar contigo, estou a olhar para o frigorífico. Nesta última hora, cerca de 10 pessoas visitaram o frigorífico para deixar ou levar alguma coisa. O projeto tem corrido incrivelmente bem. Houve alguns percalços ao longo do percurso, tal como acontece em muitos projetos, mas temos de enfrentar esses desafios porque, no final de contas, estamos a alimentar as pessoas numa altura em que isso é absolutamente necessário.