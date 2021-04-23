Ao ar livre: escalar para reconquistar o rumo e a força de vida

As doenças físicas da Favia não estão totalmente no passado. Ela tem de ter um cuidado adicional com cortes e arranhões, pois a cicatrização demora mais tempo e está mais suscetível a infeções. Além disso, o tecido cicatrizado do tratamento de cancro está a criar problemas contínuos de mobilidade, levando a problemas de costas e ancas que a atormentam há anos. Só recentemente voltou a andar normalmente e os amigos têm de a ajudar a fazer a caminhada até aos pontos de escalada. "Transportar 18 a 22 quilos de equipamento é demasiado", refere. Embora a maioria dos alpinistas afirme que o trabalho de pés é essencial para a sua estratégia, os contratempos da Favia transformaram a escalada num desporto essencialmente para a parte superior do corpo. É também por isso que ela prefere formações rochosas com saliências do que superfícies rochosas lisas. "Quando caio apoiada nos meus pés, as minhas ancas podem sofrer luxações. No entanto, se cair apoiada nas minhas costas, não prejudica as ancas", explica.



O exterior ajudou a Favia a reencontrar o seu centro. Nos últimos sete anos, a escalada tornou-se um escape para um trabalho stressante, no qual toma decisões de cuidados intensivos ao longo de todo o dia. "Por que razão esfolar a pele em rochas bastante afiadas e sangrar, fazer contusões e correr o risco de partir ossos e morrer é tão divertido para mim? Não sei bem", afirma. "Sei que gosto de resolver problemas e quebra-cabeças, e escalar é apenas um quebra-cabeças que tens de resolver utilizando a capacidade mental e o corpo."