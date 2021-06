Ao ar livre: escalar para reconquistar o rumo e a força de vida

São 20:00 fora de Albuquerque, no Novo México, quando a lanterna de cabeça da Favia Dubyk ilumina o próximo apoio na Temple, a caverna de calcário que frequenta todas as semanas. As traças, atraídas pela luz, voam em torno do seu rosto. O calor do dia ainda não se desvaneceu e o seu corpo está coberto de um brilho de suor. A Favia já está a escalar há uma hora, mas reprime o impulso fútil de afastar os insetos e continua a subir. A sua via, uma 8a de nível de especialista, está repleta de suportes escorregadios nas quais se apoia para permanecer na parede e pequenas saliências que mal consegue agarrar com as pontas dos dedos. "É bastante miserável, mas é o local menos miserável onde podes ir", admite com uma risada.



A Favia faz escalada até às 22:30, altura em que arruma o seu dispositivo de amortecimento e encaminha o seu cão Hans de volta pelo trilho. Em casa, come um segundo jantar repleto de proteínas e aguarda até que os níveis de adrenalina do seu corpo baixem o suficiente para adormecer. Esta é a sua vida, cinco dias por semana. É difícil, mas ela adora. "É o meu motivo principal para me levantar de manhã", afirma. "Não há nada, não há nenhuma atividade na vida que aprecie mais do que escalada."