Adota uma mentalidade mais forte

Orientação e nutrição
Última atualização: 4 de junho de 2020

Pela Megan Jones Bell

Adota uma mentalidade mais forte

Uma mente forte traduz-se num corpo mais forte. Descobre como treinar a tua.

Quando estamos mais focados, calmos e presentes, é mais provável que consigamos alcançar um novo recorde pessoal, marcar um cesto a qualquer distância ou terminar uma corrida com mais velocidade. Esta mentalidade forte oferece-te o poder de te concentrares ao máximo em cada momento para dares o teu melhor, quer estejas a treinar, a competir ou apenas a viver o dia a dia.

"Enquanto meditamos, o fluxo sanguíneo em direção à massa cinzenta do cérebro, um componente envolvido no controlo muscular e na perceção sensorial, aumenta e fica cada vez mais espesso e forte."

Andy Puddicombe, cofundador da Headspace

Adota uma mentalidade mais forte

A meditação é uma das melhores formas de adotar este ponto de vista, afirma Andy Puddicombe, membro do Nike Performance Council e cofundador da aplicação de bem-estar mental Headspace. Enquanto meditamos, o fluxo sanguíneo em direção à massa cinzenta do cérebro, um componente envolvido no controlo muscular e na perceção sensorial, aumenta e fica cada vez mais espesso e forte. Isto pode ajudar-te a acalmar, a erradicar dúvidas e a eliminar a ansiedade em momentos desgastantes, para que possas agir com concentração, ponderação e finalidade.

Apenas precisas de alguns minutos para conquistares este poder. Experimenta esta sessão de meditação de 20 segundos: respira fundo três vezes, inspirando através do nariz e expirando através da boca. Repara nas sensações do teu corpo e deixa que a tua mente se esvazie.

Pratica este exercício rápido de respiração algumas vezes por dia e aumenta gradualmente o número de inspirações e expirações enquanto deixas que a tua mente se esvazie. Ao fim de algum tempo, a tua mente poderá ajudar-te a elevar o teu corpo ao próximo nível.

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Data de publicação original: 4 de junho de 2020

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