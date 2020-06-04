Adota uma mentalidade mais forte

A meditação é uma das melhores formas de adotar este ponto de vista, afirma Andy Puddicombe, membro do Nike Performance Council e cofundador da aplicação de bem-estar mental Headspace. Enquanto meditamos, o fluxo sanguíneo em direção à massa cinzenta do cérebro, um componente envolvido no controlo muscular e na perceção sensorial, aumenta e fica cada vez mais espesso e forte. Isto pode ajudar-te a acalmar, a erradicar dúvidas e a eliminar a ansiedade em momentos desgastantes, para que possas agir com concentração, ponderação e finalidade.



Apenas precisas de alguns minutos para conquistares este poder. Experimenta esta sessão de meditação de 20 segundos: respira fundo três vezes, inspirando através do nariz e expirando através da boca. Repara nas sensações do teu corpo e deixa que a tua mente se esvazie.



Pratica este exercício rápido de respiração algumas vezes por dia e aumenta gradualmente o número de inspirações e expirações enquanto deixas que a tua mente se esvazie. Ao fim de algum tempo, a tua mente poderá ajudar-te a elevar o teu corpo ao próximo nível.