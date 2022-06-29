Como acabar com a procrastinação de vingança na hora de ir dormir, segundo os especialistas em sono

A maioria de nós tem vidas muito ocupadas, diz Jennifer Martin, doutorada, psicóloga clínica, especialista em medicina comportamental do sono e professora de medicina da UCLA. Muitas vezes, as pessoas sacrificam o sono em detrimento de tempo para relaxar, especialmente quando não vivem sozinhas, afirma. Dizemo-nos a nós mesmos: "Só mais um bocadinho" (mais uma hora nas redes sociais, mais um capítulo, etc.). Quando damos por nós, são duas da manhã e temos de acordar às 7:00.

"Quando as pessoas se sentem com sono, nem sempre tomam as melhores decisões", afirma Martin. Além disso, é um ciclo vicioso, porque quando decides deitar-te mais tarde, o cansaço no dia seguinte é maior, acrescenta Martin, aumentando a hipótese de se tornar um hábito.

Provavelmente não precisamos de relembrar que não dormir as sete a nove horas recomendadas durante a noite pode afetar a forma como pensamos e nos sentimos durante as horas em que estamos acordados. No entanto, vamos fazê-lo na mesma.

"Podes sentir-te com preguiça e notares que não te consegues concentrar nem lembrar das coisas", afirma Keisha Sullivan, médica osteopata e especialista em medicina do sono. Emocionalmente, poderás enfrentar alterações de humor e sentires-te irritável. Fisicamente, a falta de sono regular deixa o teu corpo sob stress, fazendo com que libertes mais cortisol (uma hormona do stress). Isto vai enfraquecer o teu sistema imunitário, aumentando a probabilidade de ficares doente, afirma Sullivan. Estas são apenas as consequências a curto prazo.

Temos a tua atenção? Ótimo. Agora que já conheces as armadilhas da procrastinação na hora de ir dormir, eis uma dica que te ajudará a recuperar o poder, assumir a responsabilidade e seguir este conselho.