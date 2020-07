Como treinar o cérebro para dormir melhor

Estamos a falar da perspetiva. De um modo geral, as pessoas têm tendência a serem mais otimistas ou mais pessimistas. Novos estudos sugerem que esta tendência não te afeta apenas a um nível consciente. Também pode predeterminar a forma como dormes.



Num estudo publicado no "Journal of Behavioral Medicine", foi solicitado a mais de 3500 adultos que respondessem a um inquérito que revelava a forma como veem o mundo e, em seguida, que fizessem uma autoavaliação sobre o sono. Os investigadores descobriram que as pessoas com melhores resultados na escala de otimismo tinham tendência a classificar a qualidade do sono como razoável ou muito boa, tendo em consideração aspetos como a rapidez com que demoram a adormecer, quanto tempo passam às voltas na cama e quantas horas dormem. Isto está em consonância com aquilo que já sabemos por experiência: as pessoas otimistas têm tendência e esperar e comunicar resultados mais positivos em qualquer situação.



No entanto, a equipa de investigação achava que a questão era mais profunda. A questão que se colocavam era: será que as pessoas otimistas se sentem melhor em relação à vida e, consequentemente, têm mais facilidade em lidar com as coisas e em desligar à noite? Ou será que descansar o suficiente faz com que te sintas bem e, consequentemente, mais otimista?



Para descobrir a resposta, a equipa fez um acompanhamento cinco anos depois e pediu que o mesmo grupo de participantes repetisse a experiência. Aqueles que inicialmente tinham apresentado um resultado elevado ao nível do otimismo, mas baixo na qualidade do sono, tinham uma maior tendência a comunicar agora uma melhoria na qualidade do sono do que aqueles que eram pessimistas. Por outras palavras, visto que a classificação da qualidade do sono mudou, mas não a sua atitude, os investigadores puderam concluir que uma visão positiva é um fator importante para conseguir desfrutar de uma boa noite de descanso.