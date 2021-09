Talking Trash z Chloe Kim

Porozmawiałam z olimpijską snowboardzistką Chloe Kim o naszej wspólnej sympatii do śniegu, o naszych obawach dotyczących tego, co ocieplenie klimatu oznacza dla miejsc i aktywności, które kochamy – i o tym, co możemy z tym zrobić.

Oto najważniejsze wnioski z naszej rozmowy, podczas której spojrzałyśmy na klimat przez pryzmat sportu: