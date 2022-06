Jak pomóc córce połknąć sportowego bakcyla i dlaczego warto to zrobić

Mimo że wszystkie Sereny i Shalane’y osiągają fantastyczne wyniki, prawda jest taka, że w sporcie kobiety nie mają wystarczającej reprezentacji: dziewczęta zaczynają uprawianie sportu później niż chłopcy – tak wynika z raportu na temat dziewcząt w wieku od 7 do 13 lat przeprowadzonego przez Women’s Sports Foundation (WSF). Dziewczęta w wieku nastoletnim uprawiają sport aż o 15% rzadziej niż chłopcy. A te, które są w niego zaangażowane, przed ukończeniem 14. roku życia rezygnują dwa razy częściej niż chłopcy. Natomiast 1/3 dziewcząt, które zostają przy sporcie dłużej, i tak porzuca go przed ukończeniem 20. roku życia; w przypadku chłopców to tylko 10% – tak wynika z ostatniego raportu opublikowanego przez organizację Canadian Women & Sport.



Z czego to wynika? Cóż, na drodze do sportowej chwały dziewczęta (mówimy tu o okresie od wieku poniemowlęcego po studentkę) napotykają wiele przeszkód – od zmian zachodzących w ciele po to, co słyszą od społeczeństwa na temat swojego potencjału.



Spójrzmy na przykład na kwestie biologiczne. „Chłopcy czasami zyskują pewność siebie, gdy rosną im mięśnie, obniżają im się głosy, a klatkę piersiową zaczynają pokrywać włosy. Dziewczęta natomiast często czują skrępowanie i mniejszą pewność siebie, gdy piersi, okresy i hormony zaczynają odgrywać większą rolę” – mówi dra Mary Fry, kierowniczka Kansas University Sport & Exercise Psychology Lab. „To wszystko może zniechęcić je do aktywności sportowej. Media społecznościowe, stanowiące podatny grunt dla porównań i wątpienia we własną wartość, mogą natomiast sprawić, że dziewczęta (a także chłopcy) zamiast na boisku, będą wolały znaleźć się na ławce rezerwowych” – dodaje.



Kwestie rodzinne oraz stereotypy związane z płciami również mają znaczenie. Rodzice (lub osoby pełniące ich role) mają zwykle największy wpływ na początkową więź dziewcząt ze sportem. „Bardzo często dzieje się jednak tak, że zaangażowanie w sport dziewcząt nie jest uważane za równie wartościowe, co sportowa pasja chłopców” – mówi Karen Issokson-Silver, wicedyrektorka ds. badań i edukacji w WSF. „W niektórych rodzinach powszechniejszym widokiem jest ojciec bawiący się piłką z małym synem, a nie małą córką” – dodaje. Bez wsparcia domowego zespołu dziewczęta mogą nie zainteresować się sportem w młodym wieku, a nawet w ogóle.



Do tego dochodzi nasza kultura. Sport kobiet stanowi tylko 5% transmisji telewizyjnych, a sport mężczyzn 95% – tak wynika z badania przeprowadzonego przez USC i Purdue. W wielu sportach wynagrodzenie kobiet jest mniejsze o minimum 15%, a nawet o 100%. „Przekaz, który otrzymują podatne na wpływy dzieci, jest więc taki, że sportsmenki są mniej ważne i mniej wartościowe” – mówi Issokson-Silver. „A jako że z powodu wysokiego odsetka rezygnujących ze sportu dziewcząt (oraz braku trenerek) nie mają one tyle wzorów do naśladowania wśród przedstawicielek swojej płci, co chłopcy, tworzy się błędne koło” – tłumaczy.