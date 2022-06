Był to pierwszy duży punkt zwrotny w życiu Suk-hee; z młodej dziewczyny stała się przyszłą królową krótkiego toru – właśnie tak mówią o niej w Korei Południowej. Na pytanie o najważniejszy punkt zwrotny w swoim życiu odpowiada jednak w ten sposób: „Pod wieloma względami taką chwilą były dla mnie występy w Soczi. Punkt zwrotny to nie moment, na który czekamy, a coś, co sami robimy. Mamy w sobie siłę, aby to zrobić”.

Pytana o swoje cele na 2021 rok Suk-hee odpowiada: „Chcę przekonać się, na ile mnie stać jako sportsmenkę i jak daleko mogę zajść dzięki swoim umiejętnościom. Moim największym celem jest jednak zakwalifikowanie się do narodowej reprezentacji łyżwiarek na krótkim torze”.