Psycholog sportowy Jim Taylor opowiada, jak zachęcić dzieci do sportu

Mniej niż 1% dzieci zostaje zawodowymi sportowcami. „Nie chodzi jednak o to, aby starać się zainteresować je sportem po to, by zostały kolejną Sereną lub kolejnym LeBronem” – mówi dr Jim Taylor, psycholog sport i ekspert ds. wychowania dzieci. Chodzi o to, aby dać im mentalne narzędzia, dzięki którym będą wiodły zdrowe, szczęśliwe i pełne sukcesów życie. W tym odcinku podcastu Trained ten były narciarz alpejski dołącza do gospodyni Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o zaletach uprawiania sportu przez młodzież i doradzić, w jaki sposób rodzice mogą zainteresować dzieci sportem oraz utrzymać ich zainteresowanie. „Sekretem jest dbanie o ich zadowolenie podczas uprawiania sportu. Trzeba uważać, aby nie stać się częścią przemysłu, który ma na celu tylko wychowywanie kolejnych sportowców” – mówi. Bazując na swoim doświadczeniu ojca dwóch córek uprawiających sport, wyjaśnia, jakie czynniki mogą zniechęcić dziewczęta do uprawiania sportu, i pokazuje, co każdy z nas może zrobić, aby wyeliminować nierówności płciowe.