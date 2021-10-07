Psycholog sportowy Jim Taylor opowiada, jak zachęcić dzieci do sportu

Podcast Trained: właściwy rozwój sportowców z dr. Jimem Taylorem
Coaching
„Nie da się zapewnić dzieciom przewagi na starcie wyścigu” – mówi psycholog sportu dr Jim Taylor. „Można im jednak pomóc w pozasportowym życiu”.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Mniej niż 1% dzieci zostaje zawodowymi sportowcami. „Nie chodzi jednak o to, aby starać się zainteresować je sportem po to, by zostały kolejną Sereną lub kolejnym LeBronem” – mówi dr Jim Taylor, psycholog sport i ekspert ds. wychowania dzieci. Chodzi o to, aby dać im mentalne narzędzia, dzięki którym będą wiodły zdrowe, szczęśliwe i pełne sukcesów życie. W tym odcinku podcastu Trained ten były narciarz alpejski dołącza do gospodyni Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o zaletach uprawiania sportu przez młodzież i doradzić, w jaki sposób rodzice mogą zainteresować dzieci sportem oraz utrzymać ich zainteresowanie. „Sekretem jest dbanie o ich zadowolenie podczas uprawiania sportu. Trzeba uważać, aby nie stać się częścią przemysłu, który ma na celu tylko wychowywanie kolejnych sportowców” – mówi. Bazując na swoim doświadczeniu ojca dwóch córek uprawiających sport, wyjaśnia, jakie czynniki mogą zniechęcić dziewczęta do uprawiania sportu, i pokazuje, co każdy z nas może zrobić, aby wyeliminować nierówności płciowe.
„Sport daje nam zbroję. Zmienia nasze cele. Zmienia nasze podejście, nasze postrzeganie tego, na czym polega bycie dziewczyną czy kobietą. Uczy nas proaktywności i asertywności”.
– dr Jim Taylor
psycholog sportu i autor książki Raising Young Athletes
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.