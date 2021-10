Decyzja o specjalizacji sportowej wg trenera Gjerta Ingebrigtsena

Obecnie możesz się zastanawiać nad tym stypendium – być może myślisz o nim jak o tykającym zegarze. Według mnie nie ma nic złego w tym, aby pozwolić temu czynnikowi wpłynąć na Twoją decyzję. Dla Henrika otrzymanie stypendium miało duże znaczenie, gdy decydował, czy postawi na bieganie. Będziesz musiał rozważyć plusy i minusy wyboru tego konkretnego środka do tego konkretnego celu.



Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest zadanie sobie pytania: „Czy kocham ten sport na tyle, by się nudzić przez większość czasu?”. Rutyna treningowa? Ćwiczenia? Powrót do zdrowia po kontuzji? To nie są rzeczy, które sportowcy zazwyczaj traktują jak dobrą zabawę.



Wiele lat temu powiedziałam moim dzieciom: „Tu nie chodzi o radość. Tu chodzi tylko o wyniki”. To jednak trochę paradoksalne, ponieważ to właśnie wyniki – wygrywanie na najwyższym poziomie – są jedną z największych radości, jakie można odczuwać. Jedynym powodem, dla którego moi chłopcy są w stanie przetrwać całą tę pracę, jest świadomość, że wszystko to prowadzi do radości. Kochają rywalizację tak bardzo, że nauczyli się czerpać przyjemność z treningów… do pewnego stopnia. Nie można oczekiwać ciągłej zabawy, ponieważ sport zawodowy taki nie jest.



Sport może być potwornie nudny – ale też niewiarygodnie ekscytujący. Może być całkowicie zagmatwany, ale może też być bardzo prosty. Może oznaczać melancholię i samotność, ale też radosne chwile dzielone z innymi.



Wszystko, co właśnie wymieniłem, odnosi się również do życia. Czas więc na jeszcze jedno pytanie: czy chcesz doświadczać życiowych wzlotów i upadków na boisku do koszykówki? Na boisku do lacrosse'a? W biurze? Na scenie lub w studio? Jak już wspomniałem na początku, nie mogę dać Ci odpowiedzi. Mogę pomóc tylko w zadawaniu pytań. Te pytania z kolei mogą pomóc Ci zrozumieć samego siebie oraz poczuć się bardziej świadomym i silnym. Ostatecznego wyboru musisz jednak dokonać Ty.



Trener Ingebrigtsen