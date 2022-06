Nowe pokolenie: Sky Brown

Jest pierwszą kobietą, która wylądowała po zrobieniu obrotu o 540 stopni, oraz najmłodszą zawodniczką, która wystąpiła na najważniejszej imprezie sportowej świata, która w 2021 roku odbyła się w Tokio. Podejście Sky Brown do jej licznych osiągnięć można streścić jednym krótkim zdaniem z jej profilu na Instagramie: „Robisz to, bo to kochasz!”.

Sky należy do nowego pokolenia sportsmenek: jest radykalną optymistką, której bardziej niż na zwycięstwie zależy na czerpaniu przyjemności z aktywności. To powszechne podejście w jej pokoleniu, które w przeciwieństwie do poprzedniej generacji patrzy na sport jak na zabawę, a nie na rywalizację.