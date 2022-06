Billie wielokrotnie opowiadała o swoim niepokoju klimatycznym oraz o tym, jak wpływa on na jej muzykę, relacje z innymi osobami i trasy koncertowe na stadionach – podczas których nie pozwala na używanie plastikowych słomek, a nawet prosi fanów o przynoszenie własnych butelek czy innych pojemników na wodę. Mimo to zawsze jest chętna, aby dowiedzieć się więcej. Ayana jest natomiast doświadczoną naukowczynią oraz działaczką, a także współzałożycielką Urban Ocean Lab, think tanku zajmującego się przyszłością miast położonych na wybrzeżach, współzałożycielką projektu All We Can Save wspierającego kobiety działające na rzecz walki z katastrofą klimatyczną oraz współtwórczynią podcastu How to Save a Planet, w którym mówi o rozwiązaniach tego problemu.