Nike i WeForest: współpraca i rozwój

Nike i WeForest: wspólny rozwój

Podobnie jak nasi najwięksi sportowcy osiągnięcie naszego celu traktujemy jak wykonanie pierwszego kroku na drodze do pozostawienia po sobie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Właśnie dlatego dzięki pomocy i wiedzy WeForest dotyczącej wprowadzania przyjaznych środowisku zmian działamy na rzecz lokalnych społeczności w Brazylii i Etiopii. Chcemy zasadzić jeszcze więcej drzew i pomóc im we wzroście, osiągając tym samym kolejny cel w naszej misji Move to Zero.

Nasi sportowcy nie boją się żadnych wyzwań. Zainspirowani ich postawą chcemy zmniejszyć ilość produkowanego przez nas dwutlenku węgla.

Sadzenie drzew może wydawać się małą częścią misji Nike Move to Zero, ale gdy milion drzew, które posadziliśmy do tej pory, urośnie, będzie w stanie zrównoważyć wpływ na środowisko 160 400 ton dwutlenku węgla.

Wspierając WeForest, pomagamy również lokalnym społecznościom w nauce nowych technik zalesiania i uprawy ziemi, dzięki czemu są one w stanie lepiej wykorzystywać teren, który jest dla nich domem.

Pojedyncze drzewo rosnące przez 30 lat w brazylijskim lesie pochłania średnio 5,2 kg dwutlenku węgla rocznie. Sadzenie drzew pomaga więc minimalizować skutki emisji dwutlenku węgla produkowanego przez nas oraz Ciebie.